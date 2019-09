Fabiola Sofia Masegosa

Encara que tinguem la sensació d’estar molts cansats i de necessitar unes llargues vacances, hi ha opcions molt més properes i de curta durada que poden ajudar-nos a sentir-nos igualment relaxats; perquè, encara que de vegades ni tan sol ens n’ adonen fins que no podem més, l’estrès i el cansament generats per les activitats laborals moltes vegades ens persegueixen durant els dies de repòs. És molt important que aprofitem aquests dies de descans per carregar energies, pensar noves idees i proposar-nos noves metes.



No obstant això, hi ha moltes persones que quan tenen uns dies lliures, només els dediquen a «recuperar energies» dormint i quedant-se a reposar a casa. Així aquests dies es perden i després ens adonem que no els hem gaudit ni aprofitat en absolut i, fins i tot, podem sentir-nos frustrats. Fes plans per anar al cinema, al teatre o per llegir el teu llibre preferit al parc i evita quedar-te a casa veient la televisió o enganxat a l’ordinador. També pots quedar per fer alguna cosa amb els amics, especialment aquells als que no veus molt seguit per diferents motius.

De fet, a mi em relaxa molt agafar-me el que jo anomeno les meves minis vacances, és a dir, escapades de cap de setmana o de pont. Aquestes petites sortides, que requereixen molt menys temps i esforç de planificació que unes llargues vacances, augmenten molt la meva sensació de felicitat, llibertat i descans.



Però perquè aquests petits viatges siguin el més relaxants possible, hauríem de deixar un temps lliure el divendres per realitzar tranquil·lament la maleta, arribar al nostre destí i fer algunes coses abans que es faci fosc. Si podem fer això tindrem dos dies per explorar el lloc que visitem. I en arribar a casa el diumenge, el millor que podem fer és desfer la maleta i ordenar la casa per començar amb bon peu i no aclaparats, la nova setmana de treball.



A part d’aquestes petites vacances cal ser el més estricte possible en el temps que passem fora de l’oficina o lloc de treball. Quan sortim de la nostra feina, hem de desconnectar del tot. No revisis correus ni rebis trucades o missatges si no és imprescindible. En aquest cas, he d’admetre que donada la meva feina, és cert que moltes vegades em porto treball a casa, però també hi ha hores o dies en què em dedico totalment a mi i m’oblido de totes les tasques laborals.



Perquè, la veritat és que les vacances són un descans necessari i merescut. Aquesta descàrrega de responsabilitat i estrès durant uns dies permet que el nostre cervell es relaxi i torni al seu estat natural. Per això, és tan important aprofitar el temps lliure per recuperar forces físiques i mentals i poder afrontar el període laboral que li segueix. La desconnexió temporal d’aquesta realitat diària és un gran bé per al nostre benestar.

Bé, en definitiva, quan tinguis un dia de festa, un cap de setmana o un període més llarg de temps lliure, oblida't del treball i relaxa't al màxim fent el que més t'agradi. Tornaràs nou a la feina!