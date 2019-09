Després de llegir l’article en què s’explicava que Andorra Telecom estava en procés de retirar el cablejat aeri de fibra que manca, vaig tornar a pensar en què sovint a Andorra ens precipitem jutjant els monopolis que tenim sense valorar totes les cares de la moneda. Sembla que hi ha detalls que desconeixem o no sabem apreciar.



Recentment vaig estar fent excursions pel Pallars Sobirà i la Vall d’Aran i vaig poder constatar (sense sorpresa perquè conec el sector) que en nombrosos indrets no hi ha cobertura de mòbil. Es poden fer excursions senceres sense cobertura i fins i tot en certs pobles no n’hi ha. L’explicació és molt simple, aquests indrets no disposen de població suficient perquè a cap companyia de telecomunicacions espanyola li surti a compte equipar aquestes zones fosques. Ens oblidem que les empreses miren per la seva rendibilitat financera, i és molt lloable, però quan això afecta els serveis que utilitzen els ciutadans diàriament, pot tenir les seves conseqüències.



A Andorra això no passa, tenim una cobertura envejable de gran part del territori, ens podem passejar tranquil·lament per la muntanya tenint cobertura en els nostres dispositius mòbils en gairebé tot arreu i això ens aporta seguretat. L’explicació implica entendre que Andorra Telecom, com a empresa pública que és, dona un servei al ciutadà sigui o no rendible. On hi ha ciutadans, hi ha cobertura, i el mateix passa amb nombrosos serveis.



Ara bé, a causa del nombre d’habitants dels quals disposa Andorra, els productes que ens ofereixen ens surten més cars que als països veïns. Disposem de tecnologies punteres que podríem entrar a discutir si són les adients o no per les nostres especificitats però gaudim de gairebé tots els serveis que es proposen als països capdavanters tecnològicament i n’acabem pagant un preu molt raonable si prenem en compte el cost de la inversió realitzada per proporcionar aquests serveis i el nombre de consumidors que en gaudeixen.



Els ciutadans d’Andorra tendim a ser molt crítics, sovint tot allò que veiem a l’estranger ens sembla millor, però val a dir que sempre ens comparem amb territoris on el nombre d’habitants dista molt de ser el mateix que a Andorra. Però si ens comparem amb allò que és comparable veurem que a Andorra gaudim de multitud de serveis i avantatges que no valorem en el nostre dia a dia.

Per tot això és d’agrair que el Govern lluiti per defensar les nostres especificitats davant de la Unió Europea, ja que si passem a ser un país membre més amb les mateixes regles del joc, passarem a enyorar moltes coses que ara ens semblen drets adquirits i que no valorem. L’empresa de telecomunicacions del Principat és només un petit exemple per il·lustrar una reflexió que va molt més enllà, la necessitat d’entendre qui som i com som, així com deixar-nos de comparar amb les grans ciutats, que de ben segur no ens hi volem assemblar.

Vice-Presidenta 2a de Demòcrates