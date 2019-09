La 36a Universitat d’Estiu d’Andorra s’ha centrat en Innovar per a un món sostenible i en aquest context he volgut destacar les accions positives que està duent a terme el món de l’esport per lluitar contra el canvi climàtic.



Per exemple, la Federació Andorrana de Muntanyisme, ha elaborat un manual de bones pràctiques en curses d’esquí de muntanya que defineix les línies mestres perquè un esdeveniment esportiu sigui sostenible. Ítems com l’autosuficiència, la prevenció, la corresponsabilitat, la proximitat i la responsabilitat compartida pretenen reduir la petjada ecològica de les proves per garantir que es puguin seguir realitzant en el futur.

Aquesta visió és pionera a tot el món i ha estat recollida per la Federació Internacional de Muntanyisme (ISMF) que ha proposat a la FAM que exporti el seu model, vist el bagatge i els coneixements adquirits els últims anys, perquè la resta de proves del calendari de la Copa del Món esdevinguin competicions sostenibles i amb el mínim d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.



Totes les mesures incloses en el manual de la FAM, són mesures concretes i quantificables perquè cada organitzador de la prova sigui conscient del que genera com a residu o contaminant i com el pot contrarestar. D’aquesta manera es pretén organitzar proves esportives amb l’objectiu de no contaminar i de no generar residus.



L’ISMF, per la seva manera de ser i per l’entorn on habitualment es practiquen les disciplines esportives que acull, és una federació altament implicada en fer realitat l’objectiu de residu zero i aconseguir el mínim impacte de l’esport en el medi.



És tot un orgull que els impulsors d’aquesta nova manera de fer en l’àmbit internacional hàgim estat els andorrans. La tenacitat i fermesa de l’equip directiu de la FAM ha fet possible exportar a tot el món aquest projecte.



L’agenda de desenvolupament sostenible amb l’horitzó en l’any 2030, capitanejada per governs, empresaris i societat civil, està mobilitzant esforços universals amb l’objectiu de millorar la vida de la gent de tot el planeta. La sostenibilitat és avui dia un dels objectius prioritaris de la gairebé totalitat d’organitzacions internacionals que coincideixen en l’esforç de transferir la idea dels grans beneficis globals que suposa per a tots i per a les futures generacions el fet de preservar l’entorn i de ser sostenibles.



Des del Principat d’Andorra, gràcies a l’exemple d’esdeveniments com la Font Blanca que ha servit de base al manual de la FAM, hem demostrat a tot el món que és necessari un canvi de mentalitat i d’hàbits i que tot pot començar pels esdeveniments esportius, ja que organitzar-los costa el mateix fent-ho bé que fent-ho malament. Ser sostenibles i respectuosos té un cost econòmic i d’esforç igual que fer-ho sense mirar pel planeta.



Ens cal un canvi de mentalitat i conscienciar-nos que no hi ha marxa enrere pel que fa a tenir cura del planeta. Hem d’integrar dins el nostre ADN la nova forma de fer i actuar pensant en els nostres hereus i que tinguin, per molts mil·lennis, la mateixa sort i privilegi que hem tingut nosaltres gaudint d’un entorn meravellós. Està tot en les nostres mans, només ens ho hem de creure! Com en el seu moment s’ho va creure la FAM. Exemples com aquest dins el món de l’esport, faran possible aquest canvi de maneres de fer. Visca la Terra.