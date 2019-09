Arriba el setembre i amb l’inici del curs escolar, el Comitè d’Andorra per l’Unicef té preparada una guia d’activitats educatives per a tots els infants i joves del Principat.



Des de la seva creació el 1946, Unicef treballa mundialment en projectes pedagògics que promouen en els nens, nenes i joves els valors de la solidaritat internacional, la pau, la tolerància i la consciència pel medi ambient, al costat del desenvolupament de l’esperit crític i l’adquisició de coneixements i destreses adequades per comprendre el món i comprometre’s amb els canvis que aquest necessita.



El nostre treball diari es guia per la Convenció sobre els drets de l’Infant i és sobre aquesta base que hem dissenyat una guia d’activitats on es reflecteixin els valors essencials de la Convenció amb l’objectiu de promoure una cultura de drets entre els infants. Hi ha actituds i valors que són difícils d’ensenyar, i que cal aprendre’ls a partir de l’experiència.

Per a nosaltres, els drets humans haurien de ser una part integral de l’educació dels infants, així com de la gent jove i adulta.



L’Educació en drets humans és fonamental perquè les persones desenvolupin habilitats i capacitats socials i personals per a la promoció del respecte i el compliment universal dels drets humans i les llibertats fonamentals.



En definitiva, preparar als infants i joves per a una vida democràtica plural des de la qual millorar el seu entorn i el dels altres.