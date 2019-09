Dijous i divendres passat vam tenir el privilegi de comptar entre nosaltres amb el copríncep francès, Emmanuel Macron. Crec que a hores d’ara, a posteriori, podem emmarcar aquesta fita com un altre dels dies històrics que ha viscut recentment el nostre país. Més enllà de trobar-nos una persona molt compromesa amb el seu càrrec institucional i alhora molt propera al ciutadà, vam descobrir un copríncep amb un més que notable interès pel nostre país i que va demostrar tenir el sentit d’Estat necessari que la seva posició requereix. Un fet que no és evident, donat que Macron ostenta també el càrrec de president de la República de França.

L’entorn favorable que es va trobar el nostre copríncep va provocar que se saltés el protocol des del primer moment i es mostrés extremadament proper al poble andorrà. No m’equivoco, potser em quedo curt i tot, si dic que van ser centenars els autògrafs, selfies i encaixades de mans que Emmanuel Macron va regalar als milers de ciutadans que el van rebre al llarg de la seva visita institucional. El fet que recorregués les set parròquies del país va servir també perquè el copríncep conegués de primera mà de la importància de l’ordenament institucional del país i el rol de cadascú.

Més enllà d’aquest vessant pròxim al ciutadà, va defensar amb contundència la institució de la qual ell en forma part, el coprincipat d’Andorra. Va remarcar que la seva figura garanteix «la nostra independència» i va subratllar que és el poble andorrà qui té la potestat de decidir el seu esdevenir a les urnes. I com també ha fet el copríncep episcopal en múltiples ocasions, va afirmar que els coprínceps actuaran segons dictaminin els ciutadans andorrans en l’exercici la seva sobirania.

Molt conscient dels reptes que afronta el país, va subratllar que donarà el suport necessari en les negociacions amb la Unió Europea. I és que per Macron, Andorra no ha de tenir por d’integrar-se més a Europa. I ho ha de fer sense renunciar a les seves peculiaritats que ha mantingut al llarg dels segles. Durant la visita, ell va poder-les copsar de primera mà.

Durant el seu discurs a la plaça del Poble, va anunciar un seguit de mesures per potenciar la presència de França al nostre país. Mesures totes elles benvingudes i que mostren el compromís del nostre cap d’Estat amb Andorra. Va avançar que invertirà en els accessos viaris des de França per garantir-ne la circulació tot l’any, vista la importància que té per l’economia i el turisme del nostre país, en un afany també de reequilibrar la balança comercial d’Andorra amb els països veïns. També es va comprometre en millorar el sistema educatiu francès per captar més estudiants i, sobretot, que més estudiants cursin la seva formació superior a França. Fins i tot, va avançar una futura visita del seu ministre d’Educació a Andorra per tractar aquest tema. Sense oblidar una mesura d’important calat pels residents francesos com és la reobertura del consolat francès -tancat ara fa dos anys- per evitar que s’hagin de desplaçar a Barcelona a fer gestions.

Si una cosa podem dir de la visita de Macron, com a copríncep francès, és que no ha deixat ningú indiferent i que ha superat amb escreix les expectatives. Ara ens toca a nosaltres, a la societat andorrana, però en especial als membres del Govern i als consellers generals treballar perquè tots els anuncis no caiguin en l’oblit. Hem de demostrar el nostre compromís per reequilibrar les forces d’un coprincipat que en els últims anys, com ja hem manifestat els liberals en repetides vegades, s’ha escorat massa cap al sud.