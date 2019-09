Joao de Melo

Andorra és un país masclista, fill de l’heteropatriarcat. Tenim tendència a parlar malament d’alguns països, especialment amb tendències àrabs: «has vist al Marroc (poso aquest país com a exemple per la seva proximitat) què masclistes? Les dones allà no poden avortar!». Andorra, representats per la religió catòlica, estem també a la cua en aquest aspecte.



Les religions son masclistes (homòfobes, discriminatòries, etcètera), sigui catòlica, musulmana, jueva o hindú. Si fem una anàlisi molt ràpida, les religions han fet una imatge de la dona i de l’home molt diferents. Les dones sempre han sigut les reproductores, un ésser inferior. A la religió catòlica (la més present a Andorra) si pensem per exemple amb la Santa Inquisició, cremaven dones (bruixes) per dominar la medicina. Si us fixeu, encara a dia d’avui, els homes son els «caps de família». Les dones s’havien de quedar a casa i l’home era el que treballava. Segons la doctrina catòlica, la dona ha de servir als altres. Als escrits, les dones o eren santes o eren meuques (pecadores), si vol gaudir de la seva sexualitat, és un tema tabú o de seguida se la insulta. Segons Sant Tomàs o Sant Agustí, es posava en dubte que la dona tingués ànima.



Si ho extrapolem a la vida pública, la dona sempre ha estat per sota. A Andorra als consells d’administració més importants, els números son molt inferiors quant a representació femenina. Estem a la cua, número 26 començant pel final en l’any que es va donar dret a vot de la dona (només Liechtenstein i Suïssa estan darrere a Europa, la resta son països africans/tendència àrab). És el que es vindria a reconèixer com a patriarcat de consentiment. Un patriarcat que s’ha desenvolupat molt als països moderns, que defensen la igualtat, però les solucions son inexistents i la desigualtat segueix (molt) latent.



I a què ve tot això sobre que Andorra és un país masclista? Tinc un neguit molt fort des que va venir el nostre Copríncep francès, Emmanuel Macron. Ens va dir que mai intervindria en una democràcia, escollida pel poble andorrà, que tenim tota la sobirania per fer el que vulguem (en molt poques paraules i mal resumit). Coses de la vida, al 1278 també hi havia contradiccions entre coprínceps. El nostre Copríncep episcopal ens amenaça, lliure i gratuïtament, la sobirania andorrana. Andorra no dona accés de forma legal a l’avortament (tal i com ha signat en el tractat d’Estambul per exemple) en cap cas i està penat per la llei andorrana. Per por a perdre un copríncep i per tant la nostra suposada sobirania. És com deia, una gran contradicció. No la tenim aquesta sobirania! En el moment que Andorra està representada per una religió, serem sempre un país masclista. La història ha volgut que fos un bisbe, però seria exactament el mateix si hagués estat un imam o un rabí. Les religions son masclistes.



Al PS defensem plenament que Andorra sigui un país sobirà, on la població tinguem dret a decidir. Volem que les dones tinguin dret a decidir. Si tu també ho vols, t’esperem a la manifestació el proper dissabte organitzat per Stop Violències a les 20h30.