Al darrer dominical del diari La Vanguardia es feia una demostració gràfica de la contaminació que produeix un vehicle. Primerament, es mesurava amb ampolles d’un litre, després amb garrafes de cinc litres i, al final, es construïen edificis emblemàtics amb les ampolles i les garrafes. Tot, per tal de visualitzar la contaminació que provoquem amb objectes quotidians. Era impactant. Però real.

Aquest exercici estava emmarcat en el Dia mundial sense vehicles, que se celebra el 22 de setembre.

La contaminació ja té, doncs, un dia perquè tots els éssers pensants hi pensem, almenys un mica. I això vol dir que ja és un problema. I l’ésser humà necessita la repetició mental de l’angoixa per identificar els problemes. La cimera d’Acció Climàtica a l’ONU celebrada aquesta setmana també n’és un exemple.

En els darrers anys el Govern de Demòcrates ha fet destacades polítiques per reduir la contaminació. Ha potenciat el vehicle i la bicicleta elèctrica i ha treballat per buscar alternatives als combustibles fòssils per a la calefacció. El Llibre Blanc de l’Energia va fixar la conveniència de fer el canvi de model energètic cap a la cogeneració i les energies renovables. La Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, juntament amb el Pla Estratègic Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030, són altres accions que s’han acordat per avançar en la preservació del medi ambient.

Per la seva part, FEDA ha liderat el canvi cap a la cogeneració, un procés que permet obtenir alhora energia elèctrica i energia tèrmica (aigua calenta sanitària i per a calefacció), reduint les emissions de CO2. La planta de Soldeu ha estat el primer projecte que FEDA ha desenvolupat. Des del 2016 es troba en funcionament per distribuir aigua calenta a Soldeu, Incles i el Tarter. La reducció de CO2 que aconsegueix és l’equivalent a la que provoquen 730 vehicles durant un any.

I, com a projectes en curs, tenim el que es farà al Centre de Tractament de Residus a la Comella, que aprofitarà la seva energia residual per servir aigua calenta a Andorra la Vella. I un altre centre de cogeneració al Pas de la Casa. Aquests projectes suposaran la supressió de 300 calderes de gasoil i l’estalvi de 10.200 Tones de CO2 l’any.

Evidentment, encara queda molta feina per fer, i estem només a l’inici d’un llarg camí cap a la sostenibilitat. S’ha de seguir fomentant el cotxe elèctric i s’han de regular els dispositius de desplaçament personal, també elèctrics, com les bicicletes, els monocicles i els patinets (que ja han conquistat per sempre més els nostres carrers i que són clarament el futur), per garantir la seguretat de tots. Potenciant la utilització d’aquests mitjans ajudem a reduir l’ús dels vehicles de combustió tradicionals i, en definitiva, la contaminació.

Pel que fa al paper que tenen els ciutadans, hem de fer esforços de conscienciació i de compromís, que van molt més enllà d’assumir els costos econòmics relacionats amb la sostenibilitat. Perquè la convivència només serà possible si és alhora sostenible ecològica i socialment. Aquest és el repte.