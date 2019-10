Quan associem participació ciutadana i joves, molta gent tendeix a pensar que aquests dos conceptes costa molt d’unir-los. En la societat actual la gent pensa que la joventut no s’interessa pel que té al voltant i com diríem col·loquialment la gent jove «passa de tot». Molt sovint quan es parla del jovent en els mitjans de comunicació és en forma negativa i amb males notícies, seguint d’aquesta manera amb els estereotips instal·lats en la societat. Molts creuen que els joves només pensen en ser populars a les xarxes socials, voler esdevenir youtubers o influencers o sortir de festa tant com es pugui. Però des del meu punt de vista això no és cert. Clar que tot i que ja he arribat als 30 anys i no sé fins a quin punt encara segueixo sent jove. Aquest, però, serà un tema que ja tractarem en un altre article.



Sí que puc afirmar que hi ha molta gent jove interessada pel que passa en la societat i estan preocupats pel seu present i també pel futur. Primer de tot, cal subratllar que participar no només és anar a votar cada quatre anys en unes eleccions. No es pot reduir la participació ciutadana a exercir el dret de vot. Cal que la participació s’entengui com poder prendre part en decisions que puguin influir directa o indirectament en la nostra societat.



En el meu cas, he decidit per involucrar-me en un projecte polític amb l’objectiu d’intentar millorar el país i que els joves també s’interessin per les seves institucions. Aquesta només és una de les moltes formes de participació que hi ha. Una altra seria formar part d’alguna associació, sigui d’àmbit cultural, com per exemple la participació en les comissions de les festes majors o en els esbarts que tenim en el país; o en l’àmbit esportiu, sent esportista d’algun dels clubs del país o bé ajudant des de l’àmbit de les juntes directives d’aquests clubs o federacions. També es pot col·laborar amb les ONG’s que tenim al país o a través del voluntariat sigui amb la Creu Roja Andorrana o ajudant en el gran nombre d’esdeveniments esportius i culturals que s’organitzen durant l’any.



Els joves ens involucrem i, en molts casos, ho fan per canviar l’actitud dels nostres governants. Fridays For Future és un clar exemple de com els joves de tot el món ens mobilitzem amb l’objectiu que els governs canviïn les polítiques actuals per d’altres que lluitin contra el canvi climàtic. Un moviment que també està present al país, al qual les formacions polítiques han escoltat i s’està treballant en un document per declarar l’Estat d’Emergència Climàtica.



A banda d’aquest moviment més recent, fa molts anys que està en marca el Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA) amb la vocació de conèixer la realitat dels joves andorrans i amb el repte de fer-los participar políticament. Amb aquesta voluntat a finals de setembre, el Fòrum va organitzar un afterwork amb les seccions joves de tots els partits que va servir per debatre, entre altres aspectes, sobre la participació ciutadana. Va ser una trobada profitosa, en la qual vam treballar deixant de banda les ideologies per aconseguir millorar la participació ciutadana dels joves. Cal crear sinergies entre les organitzacions del país i fer que el nostre jovent s’interessi per les coses que passen en el nostre país. També cal fomentar la participació els processos de decisió del país i apostar per més projectes com el del pressupost participatiu que impulsa el Govern i que enguany celebra la tercera edició.



Per últim, hi ha una peça clau en tot això i és que s’han d’utilitzar les noves eines de comunicació per poder arribar a la gent jove i utilitzar-les per facilitar la participació en les eleccions.