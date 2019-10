La tradició és una de les senyes més destacades d’una regió, un territori, un país... La tradició forma part de la cultura, la història i la societat de qualsevol indret, per petit o gran que sigui. El més bonic d’una tradició és poder-la celebrar seguint les frases populars i les llegendes que la van originar. Però que passa quan personatges forans i poders capitalistes agafen el mànec? Des de fa temps, podem dir que la Castanyada o Tots Sants han passat a un segon pla. Halloween s’ha alçat com l’estrella de les celebracions i ha fet que nens i adults hagin deixat de banda la pobra castanyera per disfressar-se de personatges de terror mentre aclamen el famós «truc o tracte». No ha costat massa substituir un aliment saludable i natural per productes industrials plens de sucre, colorants i qui sap que més...

El mateix ha passat amb el caga Tió, una de les tradicions catalanes més estimades i que, per proximitat, va acabar tenint presència en moltes llars del Principat. Però tot el que puja, torna a baixar. I és que nombroses famílies han decidit substituir l’entranyable tronc de fusta, tan proper a la natura i ple de germanor, per un panxut barbut que porta per bandera el color de la Coca-Cola. I... que me’n dieu de Sant Valentí? Consumisme pur i dur. Al cap i a la fi, el gran tauró americà ha sabut fer la seva i introduir-se en moltes de les festes i tradicions que des de fa segles han format part del calendari català i (en diverses ocasions) de l’andorrà.

Però la cosa no acaba a aquí. El poder de la marca Amèrica és tan eficaç que la transformació o substitució de les celebracions ha arribat també al nostre dia a dia més íntim. Cada vegada són més les adolescents que se sumen als Sweet Sixteen, que no és més que la celebració dels 16 anys sota una festa plena de luxe i d’aparatositat. També són molts els establiments que han decidit incorporar l’Oktoberfest en el seu calendari. Sembla així que no n’hi ha prou amb l’assortiment americà i que cal fixar-se en altres mercats igualment comercialitzats, com l’alemany. I els Black Fridays? Si es volia ampliar els temps de rebaixes, només calia allargar les temporades (que no és que siguin curtes) i seguir amb els típics cartells de «rebaixes d’última hora» o «últimes oportunitats».

Ara bé, una de les darreres incorporacions a aquest món de festes idealitzades que més m’ha sorprès és la Baby Shower. Pels qui no la conegueu, es tracta d’una celebració que festeja la recent o futura arribada d’un nadó, on l’objectiu principal és menjar pastissets temàtics o cupcakes i, sobretot, rebre molts regals. Aquest festeig té molt èxit als Estats Units i al Canadà, i com no podia ser d’altra manera, ha acabat arribant a Catalunya i, en conseqüència, a Andorra. Per tant, no us estranyeu si, sumats als cartells de Black Friday que en dates senyalades omplen les avingudes comercials, acabeu veient frases com «tot el que necessites per a la teva Baby Shower» o «Els millors complements per celebrar una Sweet Sixteen top». També és veritat que tenint un Shopping Mile, no podíem esperar menys.