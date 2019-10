La roba i els complements són un dels principals béns de consum del nostre dia a dia. Ja no consumim roba per satisfer la necessitat bàsica del vestit, sinó que es converteix en una manifestació cultural d’estatus social, de pensament, de model de vida, etcètera.



Cada any es produeixen 100.000 milions de peces al món. La roba dura la meitat que fa 15 anys i ni els països en vies de desenvolupament vol comprar-la usada. La compra de producte de segona mà pot ser una molt bona opció per intentar pal·liar aquest consum desorbitat i els seus efectes al medi ambient. Segons Greenpeace, si cada persona allarga la vida útil de la roba un o dos anys, es reduirien les emissions contaminants un 24%. No hi ha peça més sostenible que la que ja existeix.



La Reutilització pot servir per canviar radicalment el rumb dels productes i destinar-los a un ús diferent. Reutilitzar també és donar, regalar o participar en iniciatives d’intercanvi i mercats de segona mà: moviment conegut com a consum col·laboratiu. Un exemple del moviment, és el que s’organitza el proper cap de setmana a la Massana, amb el Vide dressing de tardor, on 65 paradistes, entre les quals els Encants d’Unicef, posaran a la venta tot tipus de productes amb l’objectiu d’allargar la vida de les peces i contribuir a un consum social, ètic i ambientalment responsable i racional.