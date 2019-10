Joao de Melo

No em puc creure el que llegeixo aquests dies respecte al lloguer i començo a estar molt fart. No sé si algú de DA i del seu seguici de Liberals, en especial el ministre (in)competent del Departament d’Estadística, entre d’altres, llegirà aquest article.



M’he pres la molèstia de fer una estadística sobre l’estat actual del mercat de lloguer. He agafat els dos principals portals de lloguers de pisos del país i he analitzat un total de 273 pisos de tots els tipus. D’aquest estudi casolà he tret diverses conclusions. La més obvia, raó d’aquest article: els 9 euros per m2 de Govern no casen amb la realitat, encara més lluny els vergonyosos 601 euros de mitjana.

Els resultats del petit anàlisis és el següent:



• 65 pisos d’1 o menys habitacions: preu mig de 638,31€ i de 49,65m2, fent així un preu mig de 12,86€ el m2, sent el més car un estudi de 30m2 per 850€ i el més barat un pis d’1 habitació de 45m2 per 450€.

• 79 pisos de 2 habitacions: preu mig de 1013,35€ i de 83,51m2, fent així un preu mig de 12,13€ el m2, sent el més car de 65m2 per 1250€ i el més barat un pis de 60m2 per 600€ tot i que el pis amb la relació m2 més barat era un pis de 121m2 per 1000€.

• 99 pisos de 3 habitacions: preu mig de 1255,16€ i de 109,92m2, fent així un preu mig de 11,41€ el m2, sent el més car de 117m2 per 2500€ i el més barat de 100m2 per 760€.

• 30 pisos de 4 o més habitacions: preu mig de 1683,5€ i de 151,73m2, fent així un preu mig de 11,10€ el m2, sent el més car de 120m2 per 2500€ i el més barat un pis de 115m2 per 975€.

Per tant, el preu mig del mercat de lloguer actual està a aproximadament 1150€ (gairebé el doble de l’estadística de Govern) i que el m2 arriba als 11,88€.



Tenint en compte que els lloguers haurien de suposar un 30% dels ingressos de les persones, per poder pagar un pis d’1 habitació o menys hauríem d’ingressar 2127,7€ mensuals! Superior al salari mig del país! Em pregunto: quantes persones cobren més de 2000€ mensuals? Tot i que és un altre preocupació important a tocar, al programa electoral del PS portàvem pujar el sou automàticament a 1200€, i tot i així seguiríem lluny de poder permetre’ns viure sols. Se’ns va titllar de bojos. Bojos aquells que posen preus inaccessibles als pisos.



Llegia ahir que les escoles bressol tenen menys infants degut a la baixa natalitat. No cal anar molt lluny per entendre que per tenir fills les parelles s’ho repensen abans de fer el pas. I és que amb l’enorme despesa que suposa un lloguer, només les famílies més benestants poden permetre’s tenir fills sense patir econòmicament.



Han passat sis mesos del nou Govern en el que sincerament tenia més esperança en què tinguessin més ganes que el Govern anterior de posar solució a un tema tant greu, però com diria aquell pseudoliberal andorrà: RES DE RES!



Des del PS hem fet propostes sòlides, que no suposen cap risc, més enllà de les medalles polítiques que tant us preocupen, i cap és del vostre gust, perquè clar, aneu curts d’idees i per tant si no son vostres, no interessa.



M’emportava les mans al cap quan llegia que son necessaris aproximadament 2000 pisos per estabilitzar el mercat de lloguer, i em deia a mi mateix: però com pot ser que no tinguin vergonya en dir tal barbaritat? Després recordo que son Liberals i se’m passa. Senyor Gallardo, els 2000 pisos hi son! Alliberar-los és la vostra feina i hauria de ser la primera prioritat abans de construir res més. Potser seria un bon moment de posar a prova la utilitat del nostre Copríncep episcopal (que no serveixi només per amenaçar), i que ens ajudi a negociar amb el Govern Espanyol un indult o un percentatge molt inferior dels estrangers que haurien de declarar per tornar a obrir aquests pisos.



Deixo idees per aquí, però compte! Tenen medalles socialdemòcrates i us podeu contagiar!

Ja sé que no us interessarà i que preferiu destruir el nostre paisatge, com ho faran les torres del Clot d’Emprivat. Ja ha quedat clar que vosaltres us posicioneu per la bombolla immobiliària. Després us esclatarà a la cara i: oh! Sorpresa!



Senyores i senyors de DA i Liberals, no només teniu la culpa vosaltres per la vostra inacció política i pasotisme absolut. Les immobiliàries també tenen part de culpa de la situació actual. Per molt que no la vulguin assumir, les coses van molt be al sector: al 2013 hi havia 213 immobiliàries, al 2018 n’hi havia 405.



La gran majoria d’immobiliàries, cobren una mensualitat total per la gestió del lloguer de pisos. Si un pis costa 1000€ ells s’emporten una mensualitat. És lògic que cobrin, també han de menjar. No obstant, deixaré una pregunta a l’aire: si els honoraris estiguessin limitats a un preu fix (per exemple 500€ per cada gestió), seria el mateix? Potser els hi donaria igual el preu del lloguer i per tant no incentivarien als propietaris a pujar els preus. Si, les immobiliàries incentiven als propietaris a posar el que ells ens diuen: preu de mercat. Senyors immobiliaris, amb l’habitatge no s’hauria de jugar com si d’un mercat es tractés. Si voleu ajudar a la causa, us deixo una altre proposta: no publiqueu pisos que superin els 6-7€ m2. Recordeu (digué xiuxiuejant a l’orella): bombolla immobiliària...



No em vull deixar als nostres amics, els bancs. A dia d’avui és més rentable comprar que llogar: hi ha més mercat de venta que de lloguer. Si les condicions bancàries fossin més accessibles, més gent podria tenir accés a la compra de pisos. No crec que molta gent disposi de 50.000€ per una entrada d’un pis. A més a més, els bancs son grans propietaris de pisos vuits. Potser fora bo revisar això.

Els economistes ens avisen: s’apropa una nova crisi. L’FMI ha alertat aquesta setmana d’una desacceleració econòmica al 90% dels països, amenaçant així a les generacions més joves, que som els que més ho patirem.



Insisteixo, aquest hivern, amb l’arribada de temporers, si tenim una bona temporada de neu, ens veurem en una greu crisi de personal. Com no trobem una solució immediata, després tot seran lamentacions. Ara digueu-me alarmista... Avisats esteu.