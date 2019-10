Tot el treball ha de culminar en un document que ha de servir de base per impulsar una proposició de llei que, de forma integral, permeti donar una resposta eficaç al consum inapropiat d’alcohol.

El consum abusiu d’alcohol, especialment a l’aire lliure, és una problemàtica davant la qual hem de reaccionar i tractar entre tots els actors involucrats. En aquest sentit, conjuntament amb el Govern, el Grup Parlamentari de Demòcrates, així com els grups parlamentaris Liberal i Ciutadans Compromesos, hem creat una comissió per analitzar i començar a afrontar la problemàtica. Sóc del parer que aquesta comissió hauria de funcionar amb la col·laboració i mobilització ciutadana, mitjançant consultes i reunions, sense oblidar d’involucrar en aquest procés i de forma activa la nostra joventut.

L’alcohol alenteix progressivament les funcions cerebrals i sensorials. És un excitant i produeix eufòria, així com desinhibició conductual. D’altra banda, està associat, culturalment, al lleure, al plaer i a la convivència, raó per la qual sedueix a molta gent, cada dia més jove. Sense dubte, una de les majors dificultats és que, tot i amb que algunes restriccions, és de fàcil accés.

Malauradament, hem de constatar que el nostre país, amb els atenuants derivats de les nostres peculiaritats, no escapa al fenomen abans esmentat.Ho demostren els últims esdeveniments ocorreguts durant les festes majors, que semblaria van tenir un punt culminant a la meva parròquia de Sant Julià de Lòria, i que han provocat una profunda preocupació entre la opinió pública.

L’Organització Mundial de la Salut s’ha fet ressò, en els darrers anys, de les dades alarmants del consum mundial d’alcohol, i ha posat en relleu el caràcter particularment greu de la situació, per a la salut pública, en el continent europeu. A la vegada, no es poden obviar els problemes d’ordre social que genera el consum abusiu d’alcohol.

