Avui es celebra el Dia Mundial de l’Alimentació 2019, i aquest any té com a lema Dietes saludables per a un món sense fam. La paraula dieta en llatí significa «estil de vida». L’objectiu per tant, és intentar que es dugui a terme un canvi en l’actual sistema de producció i consum d’aliments, sent un dels aspectes que permetran assolir la seguretat alimentària. Una seguretat alimentària que es veu afectada pels interessos econòmics, la manca de consciència social i la absència de responsabilitats.

La nostra producció en relació al consum no té cap empatia amb la greu situació que poden viure les properes generacions. Pensem en l’ara i aquí sense sospesar les conseqüències que tindrà la tria de la nostra cistella de la compra en un futur proper. Esperem que siguin la OMS, la FAO, Sanitat, Govern, el propi supermercat... Sempre esperem que els altres facin alguna cosa primer. I és cert que injustament se li dona aquesta responsabilitat al consumidor final però realment no podem esperar, i som cadascú de nosaltres, a petita escala els que podrem canviar les coses, siguem coherents i conseqüents amb els nostres actes perquè sí l’alimentació és un acte conscient, encara que la nutrició no ho sigui (la nutrició és l’aprofitament que fem d’aquests aliments un cop ingerits).

Sí és cert que al llarg de les darreres dècades, el patró alimentari i les dietes han canviat d’una manera dràstica, i el resultat de la globalització alimentària, la urbanització i la dependència dels ingressos econòmics, s’ha passat de plats tradicionals i estacionals on predominaven els aliments vegetals i rics en fibra, a dietes amb aliments carregats en additius, sucres, midons refinats, greixos poc saludables i sal, s’abusa dels aliments preparats i processats, tant siguin d’origen animal o no. La FAO explica que cada vegada es dedica menys temps a cuinar a la llar, sobretot en entorns urbans, on es depèn en major mesura dels establiments de menjar ràpid, dels supermercats, del menjar per emportar, etc. Això dona lloc al fet que se segueixin dietes poc saludables que, sumades als estils de vida sedentaris, a uns horaris descabellats, un ritme de treball in crescendo han propiciat un increment significatiu de les taxes de sobrepès i obesitat en països desenvolupats, però també en els països amb economies deprimides, on fam i obesitat conviuen paradoxalment. També afegir que la sobre informació, les modes, les xarxes socials, tot això ha tingut al igual un impacte positiu com negatiu en la nostra manera de pensar, consumir i actuar.

Les dades clau destacats per la FAO són els següents: Més de 670 milions d’adults i 120 milions de menors són obesos, més de 40 milions de nens tenen sobrepès, es calcula que els problemes de salut causats per l’obesitat provoquen una despesa d’uns dos bilions de dòlars, que les dietes poc saludables i un estil de vida sedentari han aconseguit superar el tabac com a principal causa de mort i discapacitat en el món. I paradoxalment més de 800 milions de persones passen fam.

L’actual sistema alimentari causa un enorme dany ambiental. I es que cal ser més coherents, no volem bosses de plàstics al supermercat però comprem aigua embotellada aquí Andorra! Hem criat una generació de nens que es pregunta si l’aigua de l’aixeta encara es bona per beure!

L’augment de les temperatures i el canvi climàtic són una greu amenaça per a la seguretat alimentària, ja que a més de reduir la quantitat de cultius i el seu rendiment, pot provocar que els aliments tinguin menys qualitat i valor nutritiu, de fet ja es així. Cal un canvi del sistema que s’orienti cap a l’economia circular, que permetrà obtenir beneficis per a la salut, el medi ambient i l’economia i cal sobretot tenir més sentit comú a l’hora d’anar a fer la compra i cuinar a casa.

Membre del col.legi de Dietistes Nutricionistes d’Andorra