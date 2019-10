L’encant del Pirineu rau en aquests pobles petits i disseminats per les petites valls i collades del territori. Pobles embolcallats d’una vegetació que va saturant els antics conreus ara, quasi invisibles o desapareguts. Desprès de l’èxode dels anys 60 i 70 en que la població pirinenca pren la determinació de migrar cap a les capitals de comarca, o bé marxen a llocs tan allunyats com les capitals de província o ciutats on la industria emergeix de manera progressiva; a partir dels anys 80 apareix un nou fenomen amb l’arribada dels que volen reviure aquests pobles i territoris abandonats. Són joves cansats de la massificació de les grans ciutats i busquen una manera de viure. Aquest retorn de diversos joves que estan convençuts que és possible subsistir en aquest territori abandonat són persones preparades per viure en altres tipologies laborals però amb el convenciment que al costat de la natura tot és possible. Són joves entusiastes que s’atreveixen amb un ramat de cabres o ovelles i aprenen a elaborar formatge. La tossudesa i la il·lusió d’aquesta gent que ha madurat al Pirineu ha esdevingut un col·lectiu d’artesans formatgers que, ajudats per la gran promoció que es fa cada any amb la Fira del formatge del Pirineu a La Seu d’Urgell, s’ha arribat a un gran nivell de producció de qualitat, fins al punt d’obtenir reconeixements tan prestigiosos com la medalla Super Gold en el campionat mundial al World Cheese Awards de Birbingham; considerant un d’aquests formatges de cabra del Pirineu, com el millor del món. És un gran pas per als que van creure que encara és possible viure de manera sostenible al Pirineu, ara només cal dotar-los de serveis bàsics com la connexió a les xarxes digitals, accessos, sanejament i sanitat, l’única manera d’evitar l’abandó del territori.