D ivendres vaig tenir la satisfacció de poder parlar amb Anatole Kaletsky, respectat economista basat a Londres. Des de 1976 escriu per a The Economist i The Financial Times, i des de 2012 treballa per a The International Herald Tribune, a més d’haver rebut dues vegades el British Press Award, i haver estat nomenat Commentator of the Year per la BBC.

Ja coneixen el vers: «Si la muntanya no va a Mahoma ...». Així que vaig anar a la muntanya a preguntar, mogut per una màxima que vaig aprendre fa anys: aquest món de les inversions es divideix entre els que romanen darrere d’un escriptori avaluant la informació a mesura que arriba, i els que van de dalt a baix pel món per aconseguir-la.

La meva conversa amb Kaletsky va ser així:

–Què segueix ara a la saga del Brexit?

–Com ja saps, la situació sembla haver estat molt canviant, però només ho sembla, ja que en realitat no ha canviat des que Theresa May va acordar els termes del Soft Brexit. Sembla probable (en un 60%) que Boris Johnson compleixi amb les demandes d’Irlanda-UE pel que fa a la frontera Irlandesa, la customs union, etc. En aquest cas, el mateix divendres, el Consell d’Europa acabarà ratificant un acord que, en essència, serà molt similar al que es va assolir entre la UE i Theresa May (potser amb alguna cessió cosmètica per ajudar a Johnson a presentar-se davant el Parlament amb «alguna cosa diferent»).

–I el Parlament britànic acceptaria, per fi, aquest hipotètic acord similar al de Theresa May? Al cap i a la fi, es tracta del mateix parlament que va tombar tres vegades el text.

–Crec que Johnson presentarà aquest acord, certament de contingut molt similar al de Theresa May, el dissabte 19 d’octubre, i crec que gairebé amb total certesa serà aprovat per majoria (80% de probabilitat), però amb una diferència crucial. Els partits de l’oposició al Parlament britànic (que avui s’agrupen en una petita majoria) previsiblement s’unificaran en la petició que l’acord de Johnson sigui sotmès a referèndum confirmatori. Les probabilitats d’adjuntar un segon referèndum a l’acord de retirada són molt altes (>; 70%) atès que totes les parts voldran embolicar de legitimitat qualsevol decisió / resultat final.

–Sens dubte, aquest escenari seria molt favorable.

–Si això passa, ens trobarem en un escenari molt favorable per a la lliura esterlina i el mercat de renda variable del Regne Unit (les TIR dels bons augmentaran). Això es deurà al fet que l’elecció presentada als votants estarà restringida entre donar suport al plantejament de Johnson d’un Brexit ordenat (alcista pel mercat) o cancel·lar definitivament el Brexit (molt alcista pel mercat)

–Parles d’això com l’escenari més probable amb una expectativa del 60%. Quin desenllaç conformaria l’altre 40%? Pots descriure’m aquest escenari alternatiu?

–L’escenari alternatiu, al qual efectivament assigno un 40% de probabilitat, és que Johnson rebutgi el divendres les condicions d’Irlanda-UE sobre frontera i customs union, i s’encamini, dissabte, al Parlament Britànic per proposar el «No Deal Brexit» amb l’objectiu que es materialitzi el 31 d’octubre. Aquesta proposta serà rebutjada pel Parlament en un 100 % de probabilitat, i llavors es convocaran eleccions anticipades per a finals de novembre o principis de desembre. El resultat de les eleccions està en un 50/50 entre una victòria ajustada de Johnson i un «hung parliament» (Parlament sense majoria).

–Què passa si guanya Johnson a les hipotètiques eleccions de novembre? Ens anem directes a un Hard Brexit?

-Si guanya Johnson, el Hard Brexit es posa en marxa. Veuríem finalment una sortida sense acord, tot i que crec, i això és important, que les parts es concediran un espai de transició acordat. Un espai temporal per incorporar un ordre al procés. Aquest seria un escenari negatiu, però menys negatiu que una ruptura completa i desordenada el 31 d’octubre (que en la meva opinió té una probabilitat de materialitzar-se propera al 0%).

–I què passa si Johnson no guanya, i les eleccions resulten en un Hung Parliament -sense majories?

–Llavors tornem al mateix punt inicial. Hi haurà consens al Parlament per donar suport a aquest Soft Brexit agreement (el de Theresa May, i que Johnson hipotèticament va rebutjar). Però aquesta solució anirà seguida d’un referèndum confirmatori. De nou, aquest seria un escenari favorable per als actius britànics, perquè els votants hauran d’escollir entre un acord tipus Noruega- EEA (molt millor que un Hard Brexit que, en gran manera, està sent descomptat avui pels inversors) o la cancel·lació completa del Brexit (escenari encara més favorable).

–Un eixam de possibilitats, tot i que amb un biaix alcista, segons veig. Les implicacions, des d’un punt de vista inversor-estalviador, quines són?

–Davant de qualsevol escenari concebible sembla que la lliura s’hauria d’apreciar i les TIR dels bons augmentar. Per descomptat, encara pot haver-hi molta inestabilitat que freni qualsevol posicionament especulatiu en aquest sentit. Però he escrit sobre les pressions i els incentius de cada agent embolicat en aquest assumpte (UE, Johnson, govern d’Irlanda) i la majoria dels esdeveniments recents han anat en la direcció que he expressat.

Aquestes respostes conformen, també, el cos central de la meva visió personal pel Brexit (extensament publicada en aquest mitjà durant molts mesos).