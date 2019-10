El 15 de desembre se celebraran les eleccions comunals i d’aquí poc més d’una setmana, el 28 d’octubre, finalitzarà el termini per presentar les llistes definitives amb els candidats. Els noms de les persones s’aniran perfilant al llarg dels pròxims dies. En el cas de Demòcrates, intentarem tenir representació a totes les parròquies. Ara bé, sota diferents fórmules, en funció de les necessitats i especificitats de cadascuna d’elles, sempre amb la voluntat de sumar.

Sumar és la paraula que ens agrada utilitzar per defensar la validesa de la nostra proposta per al 15-D. Tenim la il·lusió de treballar per a cada parròquia, d’oferir llistes amb persones compromeses, emprenedores, coneixedores del seu poble i defensores a l’hora de preservar la identitat del nostre país.

La voluntat final és que els electors se sentin atrets per les candidatures i s’identifiquin amb la ideologia inclusiva de Demòcrates, que estima Andorra i la seva gent. És important que la ciutadania s’impliqui al màxim en l’acte electoral. I és que, per sobre de tot, cal deixar lluny la desafecció política, encara que no sempre sigui fàcil.

Segons recullen les darreres dades publicades per Estadística, l’abstenció s’ha incrementat un 72,4% entre els comicis del 2009 i els d’aquest any. Sí que és cert que el 31,7% de persones que van decidir no votar a les eleccions generals de l’abril són un percentatge inferior al de les generals del 2015 (34,5% d’abstenció). És a dir, s’ha aconseguit frenar la tendència a la baixa. Però, així i tot, encara ens sembla una xifra massa elevada.

A les persones que estem al servei del poble, a través de la política, ens recau la responsabilitat de reduir al mínim aquestes dades. Tenim un nombre important de nous electors, joves que han adquirit la majoria d’edat i que exerciran, per primer cop, el seu dret a vot. És essencial que facin sentir la seva veu i entrin amb força en la pràctica democràtica. Ells són el nostre futur!

La gran fita de Demòcrates consisteix a captivar i implicar-los a ells, però també a tota la ciutadania. Volem que el 15-D sigui, encara que pugui semblar un tòpic, la gran festa de la democràcia.

Unes eleccions són una cita tradicional, una jornada patriòtica. Abans, els nostres avis i pares consideraven que tenien l’obligació i l’honor com a ciutadans d’Andorra de presentar-se a les llistes i òbviament, després, d’anar a votar. La jornada electoral es culminava amb un dinar familiar, equiparable a les festes més assenyalades per a les famílies. Aquesta és la tradició generacional que ens agradaria que perdurés en el cor de tots nosaltres, moments entranyables que resten gravats en la memòria col·lectiva.

Hem de vetllar perquè segueixi sent així, perquè els més menuts guardin un bon record; que comprenguin que el vot dels pares és cabdal i comencin a fomentar l’esperit de ciutadans responsables. Així, s’anirà cultivant la tradició fins que siguin majors d’edat i puguin, al seu torn, exercir el seu dret a vot, trametent així als seus fills els mateixos valors que ells han rebut. No tingueu cap dubte: totes les persones compten ... I ja, de ben petites!