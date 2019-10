Fabiola Sofia Masegosa

Amb la tardor, en arribar l’octubre, també arriba el temps de les Fires i en aquesta ocasió de la mà d’elles va arribar també el fred i la pluja com ja era d’esperar. Jo, de la meva part, vaig ser una estona al matí a la Fira de Canillo i més tard, ja gairebé al migdia, també perquè com sempre hi havia cua en el trànsit, a la de la Seu d’Urgell. Però, s’ha de reconèixer que la pluja va espatllar una mica l’ambient firal al menys al carrer.

A Canillo, a la carpa col·locada al pàrquing dels Refugis la gent s’amuntegava per veure les parades tradicionals allí arrecerades per causa de la pluja i mentre la banda Los Gaujos de Barsac animava amb la seva música la fira, alguns fins i tot es posaven a ballar, perquè com se sol dir, al mal temps bona cara. A les parades hi havia força varietat de productes, des dels tradicionals embotits i castanyes, fins a les ostres amb les quals ja és tradicional fer una Festa de l’ostra a aquesta parròquia per celebrar el seu agermanament amb Arés amb una vetllada gastronòmica i musical el tercer cap de setmana d’octubre. També hi havia alguns artesans com el cisteller i el terrisser i diversos tallers per als nens.

El major problema va ser la Fira del bestiar situada al pàrquing del Palau del Gel. Alguns pagesos ja ni van portar els seus animals ja que es veien alguns llocs desocupats i l’afluència de persones era fluixa. De tota manera donat el temps que feia, considero que la participació en aquest esdeveniment anual va ser gran, ja que els ciutadans de la parròquia ho aprofiten per reunir-se i xerrar de les seves coses i més encara amb les eleccions comunals tan properes.

A la Fira de la Seu, les parades estaven situades pels carrers i comptaven amb molt poca assistència. Jo vaig anar a comprar el que sòl comprar cada any sempre a la mateixa parada: llardons i secallones. Encara que aquesta vegada també em vaig comprar un parell de rostes que estaven molt riques. Ah! i m’oblidava! També em vaig comprar un pa amb ceba al forn tradicional. Ja no vaig anar a visitar la carpa dels tast de formatges i vins, ni tampoc la de les entitats, més que res perquè estava molt mullada. Així que em vaig limitar només a una petita part de la Fira.

I encara que vaig acabar tota xopa, vaig gaudir molt assistint com cada any a aquestes cites per a mi ja tradicionals.

Ara el cap de setmana vinent la cita serà a la d’Andorra que celebra la seva Fira del Bestiar el diumenge. I després podem anar, el 9 i el 10 de novembre, a la Fira de tardor de Sort i la de Puigcerdà.