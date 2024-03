L'acumulació de neu supera les previsions, activada la fase groga a tot el país

Tanmateix, la fase groga per nevades continua activada a tot el Principat, segon informa Mobilitat d'Andorra. Així, la Carretera General 2 i la 3, fins al moment, no presenten grans complicacions de mobilitat. De la mateixa manera, els agents recorden de l'obligatorietat de dur els equipaments especials i recomanen evitar els desplaçaments innecesaris, tot i que, en cas de fer-ho, la millor manera és a peu o en transport públic.

