Cas CBD: Justícia considera la mostra com a «estupefaent» després de donar positiu en THC

És o no és. Aquesta és la resposta que busquen, tant la defensa com l’acusació del cas, a la pregunta sobre si es tracta de CBD o marihuana la mostra que va confiscar la Policia a la frontera del riu Runer a un jove monitor d’esquí i resident a Andorra, uns fets pels quals, l’acusat roman empresonat a La Comella des del passat setembre. Ara, segons fonts properes al cas, les acusacions a A.V.C. són per «tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat», ja que en ser preguntades per la quantitat requisada, aquestes van especificar a EL PERIÒDIC que «la confiscació va ser de 565 grams» d’una substància que, segons l’acusació es tracta de marihuana, tot i que l’acusat va defensar des del primer moment de la seva detenció que és CBD (Cannabidiol).

Una substància que, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no és considerada com a estupefaent pel fet que s’obté de la planta de cànnabis, però que un cop sotmesa a un procediment — una extracció del THC (Tetrahidrocannabinol), un component que fa la flor del cànnabis una substància nociva — deixa de tenir un potencial efecte psicoactiu en ser consumida o inhalada. Així i tot, al Principat hi ha botigues especialitzades en la venda de productes amb CBD, però amb un percentatge de THC inferior a 0,2%, ja que és la xifra fixada perquè sigui un producte no estupefaent. «Hi ha una persona tancada al centre penitenciari per haver introduït un producte CBD, comprat de forma lícita a Espanya. I ens hem assabentat que aquest mateix producte s’està distribuint també a Andorra, destinat al consum humà de forma totalment legal», van exposar les mateixes fonts, afegint que «Hi ha un greuje comparatiu, perquè aquesta persona està a la presó, però també el CBD es comercialitza al país, aparentment sense restriccions».

Segons indagacions que va poder fer aquest mitjà, la defensa va demanar fer una anàlisi a la mostra comissada per tal d’esbrinar quin percentatge de THC havia al CBD confiscat. A més, les fonts consultades van mantenir que «a Andorra, pel fet d’haver donat positiu en THC, considerat un component estupefaent que té el cànnabis, ja és suficient. El problema és que el producte comissat, efectivament, té un contingut de THC, però sabem que és inferior a 0,2%».

Malgrat la prohibició del cànnabis, hi ha productes com olis, cremes i líquid per vapers amb CBD

Així com tots els productes que s’estan distribuint del CBD al Principat. Llavors, «arribats a aquest punt, evidentment hi ha lloc per una discussió judicial». Amb tot plegat, també van mantenir que «un contingut inferior a 0,2% de THC no té un efecte nociu ni psicotròpic sobre el cos humà, i així s’han pronunciat diverses jurisdiccions com el Tribunal de Justícia Europeu o la Convenció de les Nacions Unides».

Un fet que finalment les mateixes fonts van poder analitzar: «Actualment, estan venent vapers de CBD per a ‘ús ornamental’ com posa l’embolcall, però ens adonem que aquest producte està fet expressament per a la seva inhalació, pel consum humà».

LA NEGATIVA A CONCEDIR LA LLIBERTAT PROVISIONAL / Aquesta setmana s’ha conegut la resolució de Batllia a la petició que va fer la defensa de l’acusat demanant la llibertat provisional d’aquest. Una negativa reincident, perquè ja és el tercer cop que deneguen la petició. Les fonts properes al cas van afirmar que el text resolutiu exposa que «hi ha un condicionant per considerar-se un producte estupefaent» la mostra comissada, a més del risc de «sostracció de la justícia» que existeix per la «gravetat del delicte», ja que els fets delictius «superen els 500 grams». Per aquest mateix motiu, remarquen que és «una discussió jurídica» pendent que «s’ha de mantenir davant del Tribunal de Corts», però, que «avui dia no poden justificar que hi hagi gent comercialitzant aquest producte sense restriccions i, a més, s’estigui mantenint privada de la llibertat a una persona davant de situacions idèntiques o, com a mínim, similars».

EL RAONADOR DEL CIUTADÀ ES PRONUNCIA / El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, també es va pronunciar davant del cas, mostrant «tot el nostre suport» envers el detingut i el seu entorn, ja que, segons va poder saber aquest mitjà, els familiars de l’afectat van acudir al Raonador per tal de traslladar-li la situació i posar-lo al cas de la situació. Per la seva part, Cañada va afirmar a EL PERIÒDIC que «estem treballant amb el tema des de diferents fronts». Així i tot, Cañada va apuntar que «vaig anar a visitar a l’acusat a la presó, vaig escoltar la seva versió dels fets». Tanmateix, també va ser concís en exposar que «la llei és molt clara i totes les qüestions estan judicialitzades», però, en aquest sentit, «les queixes per aquest tipus de decisions les hem de traslladar al Consell Superior de Justícia».

Finalment, en ser preguntat per les accions promogudes des de l’oficina del Raonador envers el cas, Cañada va manifestar que «és un tema que està obert, que està viu, però en el qual no puc aprofundir en detalls per tal de no influir en les gestions que estem fent».

El buit legal amb la comercialització de productes amb CBD: un ampli debat que polaritza opinions

El CBD, o cannabidiol, és un compost químic que es troba a la resina de la flor de cànnabis (Cannabis Sativa L). És només un dels més de 100 cannabinoides presents a la planta de cànnabis, juntament amb el THC (tetrahidrocannabinol), el qual és el compost psicoactiu de la marihuana. A diferència del THC, el CBD no produeix efectes psicoactius. Aquest s’ha estudiat per els seus possibles beneficis terapèutics per al dolor, la millora del son i la disminució de l’ansietat, així com propietats cosmètiques úniques per a la pell seca i danyada, entre altres usos.

A Europa, la comercialització de productes de CBD és lliure, sempre que compleixin amb les regulacions legals del país o regió. Els productes de CBD s’han desenvolupat àmpliament, incloent-hi oli, líquid per vapejar, cremes per al dolor i cosmètics, entre molts altres.

No obstant això, la situació a Andorra és diferent. El cannabis està totalment prohibit al país, independentment del tipus, tot i que es comercialitzin alguns productes amb CBD. Això ha creat un buit legal en relació amb la comercialització de productes de CBD a Andorra.

En resum, la situació legal del CBD al Principat és complexa i varia en funció de l’ús previst. Mentre que la comercialització de productes de CBD és lliure a Europa, al nostre país té una postura més restrictiva en relació amb la venda d’aquests.