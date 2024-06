Absolta la mare acusada de fer xantatge a l'abusador de la seva filla

El Tribunal de Corts ha absolt aquest matí la mare i l’advocada de la menor que va ser abusada sexualment, acusades d’un delicte de xantatge a l’home condemnat per aquest fet. Concretament, estaven acusades de demanar la quantitat de 200.000 euros a l’home per tal de no efectuar la denúncia. La Fiscalia demanava per ambdues una pena de 18 mesos de presó que, segons sembla, finalment no compliran. La vista del judici del qual s'ha dictat avui sentència va començar el passat mes d'abril amb les acusades i el demandant, qui va complir un paper d'acusat en un primer moment del judici.

Cronologia del cas

Els fets van passar el 6 de gener del 2016, quan la filla va informar la mare que l'home li havia fet tocaments per sota la roba. Segons va exposar durant la vista, l'acusació particular atribuïa a la mare i a la que era la lletrada un comportament xantatgista, ja que al·legaven que la família de la menor hauria sol·licitat una indemnització de 200.000 euros - 100.000 euros per a la mare i 100.000 euros per a la menor - per tal d'evitar la denúncia.

Durant la seva declaració, la mare va negar rotundament haver demanat diners per tal de no posar la denúncia: “Mai a la vida m'hauria plantejat no denunciar”, va afirmar. La mare va detallar que quan la filla li va explicar el que havia passat, van decidir tallar la relació i distanciar-se del familiar implicat, però no va ser fins a l'abril del 2018 que la primera va decidir fer un pas endavant i anar a denunciar els fets a la Policia. En aquest sentit, va explicar que no ho va fer abans, en primer lloc, per l'estabilitat emocional de la menor; i després pel vincle fort que tenia amb la parella de l'abusador, qui a més estava delicada de salut.

Segons va explicar la mare, l'abusador i la seva parella “haurien intentat comprar el meu silenci” en el moment que li van oferir un xec de 3.000 euros per ajudar a pagar les despeses del tractament de la menor. A aquests 3.000 es van sumar 500 euros mensuals que feien de forma voluntària al compte corrent de la mare a nom de la filla, rebent en total prop de 10.500 euros. La mare, però, va defensar que en cap cas el pagament era en canvi de no fer la denúncia.

La mare va decidir contractar un advocat perquè no podia aguantar més la situació d'angoixa que tenia cada mes en rebre els 500 euros, sumant-se a aquesta situació el fet que el condemnat i la seva parella haurien produït diferents difamacions cap a la menor, en les quals es deia que “no havia estat per a tant”, que “no hi havia hagut penetració”, i que “no era com ho havia explicat la menor”. Davant d'això, la mare va contractar a la lletrada per aturar les difamacions i perquè deixes de pagar els 500 euros.

Totes dues van decidir enviar una carta a l'home per exposar que a partir d'aquell moment seria la seva representant, i van demanar una visita per demanar que s'aturessin les difamacions. La lletrada, però, va assegurar que mai va rebre l'encàrrec de negociar una xifra i que a canvi d'aquesta no es denunciarien els fets. En aquest sentit, l'home va confessar que no es va sentir coaccionat pels pagaments: “Ho vaig pagar voluntàriament per ajudar a la filla”, va apuntar, assegurant que la mare de la menor li havia dit que tenien moltes despeses.

Així i tot, el testimoni va afirmar que quan li van transmetre que havia de fer un pagament de 200.000 euros i que es faria un document en el qual es rebaixarien els fets per donar per tancat el tema, va veure de seguida que era una il·legalitat: “Li vam dir que no acceptaríem això i que si feia falta, m'acusaria jo mateix”. L'home va apuntar que al cap d'un mes va rebre l'avís de la Policia perquè anés a declarar.