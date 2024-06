La venda d'entrades del Cirque du Soleil supera les xifres de l'any passat

La venda de les entrades per a l’edició 2024 del Cirque du Soleil que se celebrarà del 6 de juliol al 4 d’agost va a bon ritme, segons ha explicat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. Sense entrar en detalls numèrics, Torres ha assenyalat que “ja es troben per sobre de l’any passat”. Concretament, les entrades per als espectacles dels caps de setmana ja estan “pràcticament venudes” i quedarien per vendre les referents als dies d’entre setmana que “no van a un ritme tan alt”.

Cirque du Soleil és un dels esdeveniments més importants del país en aquesta època de l’any i tot haver-hi alguna edició on els visitants no han sortit gaire satisfets, segons Torres perquè “les exigències són molt elevades”, en l’edició d’enguany s’espera una molt bona acollida tant en número com en sensacions del públic.

D’altra banda, en referència a l’Andorra Mountain Music, el ministre de Turisme ha subratllat que “si no es venen totes les entrades, prop estarem”. Entre la proposta ‘Molan los 90 XXL’ amb 3.000 entrades venudes, i el concert de David Guetta, amb més de 10.000, s’espera un ambient molt bo que, si el temps acompanya, “serà la canya”, ha sentenciat Torres.

RELACIONAT: El Cirque du Soleil torna a Andorra amb l'espectacle 'Sublim'