Mauro Mozzani afirma que 'Sublim' té moments "molt sentimentals i emocionals"

La desena funció del Cirque du Soleil al país, aquest any sota el nom de ‘Sublim’ va començar dissabte a l’aparcament comunal Prada Casadet. L’edició d’enguany està centrada en la moda i el comerç sent una temàtica molt relacionada amb Andorra.

Mauro Mozzani és el protagonista d’aquesta història i és el segon any que participa en un espectacle de la companyia. En aquesta ocasió ho fa representant a un dissenyador de moda un paper, que segons Mozzani, és “diferent del que he fet abans” i el qual porta preparant des del març, moment en què el director li presenta el personatge que haurà d’interpretar. En aquest sentit, explica que “té diferents aspectes entre la genialitat d'un dissenyador de moda i, al mateix temps, el sentiment d'una persona normal”, detallant que “com a actor treballar sobre dues línies diferents és molt interessant”, ha afirmat.

En línies més generals, el que el públic pot esperar de ‘Sublim’ és una història amb moments “molt sentimentals i emocionals, però sempre amb alegria i una melancolia bonica”, fent que l’espectacle “no es faci gens pesat”, ha explicat Mozzani. A més, ha ponderat que “tinc molta curiositat per veure com serà la reacció del públic d'Andorra, segur que és molt bonica”.

Pel que fa a les actuacions, ‘Sublim’ no es desmarca gaire del que sol oferir el Cirque du Soleil: “El que produeix aquest espectacle és principalment números d'acrobàcia i la gent trobarà diferents performances d'aquesta disciplina” revela el protagonista d’aquest any, subratllant que “és molt interessant perquè s'explica una història des de l'acrobàcia i un humà no pot pensar que es puguin arribar a fer certes accions”.

De totes les actuacions, Mozzani en destaca dues: un espectacle de malabars i un altre d'una acrobàcia, també amb malabars, la qual “és única”. En referència amb aquest tipus d'espectacles, l'actor explica que “quan es fa malabarisme tothom pensa que es fallarà i mai passa, jo no ho he vist mai”, ha sentenciat.