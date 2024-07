El supermercat Aldi obre les portes gairebé un mes després d'ajornar la seva inauguració

Després de gairebé un mes d'ajornament, la botiga del supermercat Aldi a La Seu d'Urgell ha obert les portes al públic avui. Des de l'organització es van veure obligats a canviar la data de la inauguració, prevista en principi pel passat 18 de juny, per la manca d'una llicència d'obres a principis del mes passat. Un fet que el responsable d'expansió d'ALDI a la zona, Jordi Filiberto, ha desmentit, afirmant que "no vam tenir cap inconvenient amb els permisos d'obra, tots es van tramitar i es van complir amb els requisits que tocaven. Vam decidir ajornar l'obertura més que res per unes condicions o altres", afegint que el fet d'haver endarrerit la inauguració no ha estat "cap afectació, al contrari, pensem que és una cosa positiva perquè hem aconseguit que tot estigui molt més ben acabat, amb la qual cosa el client té més facilitat d'accés i més comoditat".



Malgrat els imprevistos, la nova sala de vendes, la qual compta amb més de 1.000 metres quadrats i ha donat feina a 17 treballadors i treballadores del territori, obrirà al públic en un horari comercial de 09.00 fins a les 21.30 hores, de dilluns a dissabte, i espera "ser una proposta més". A més, ha posat en relleu que fins a almenys les primeres hores de servei, "està funcionant amb una freqüència constant".

CONTINGUT RELACIONAT: ALDI endarrereix l’obertura del supermercat a la Seu d’Urgell fins al 10 de juliol

D'altra part, amb cotxes de matrícules andorranes com a protagonistes de la zona de pàrquing, i en ser preguntat per un tema de clients estrangers, el responsable ha apuntat que és cert que "estem en una zona d'influència i Andorra està dins d'aquesta. Nosaltres comptem que els nostres clients seran els que viuen a prop del supermercat".



Així, l'equip directiu i els treballadors han donat la benvinguda als nous clients, molts dels quals esperaven a la porta fent cua abans de les 09.00 hores per tal de ser els primers a visitar les instal·lacions, ja que la nova botiga oferirà productes de diferents marques; en concret, un 86% són de marca pròpia, oferint descomptes i preus baixos en productes setmanals i quinzenals, en articles frescos i bàsics. A més, Filiberto ha remarcat, durant la visita guiada feta als mitjans per les instal·lacions, que el "80% dels nostres productes són d'origen nacional".



Tanmateix, el coordinador ha manifestat que amb aquesta incorporació, la marca alemanya ja suma gairebé "1.300 col·laboradors", i amb aquesta nova obertura, "arribem a les 96 botigues a Catalunya, tres concretament a la comarca de Lleida". Finalment, Filiberto ha apuntalat que "tenim previst reforçar la nostra presència a la comunitat", ja que el territori esdevé "una zona estratègica", ha explicat.