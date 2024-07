La filla de la 'cambrera de la coca' relata que "s'han aprofitat de la meva mare"

Un gran nombre de persones han passat avui per la Batllia per declarar com a testimonis en la seva vinculació i compra de drogues que havien efectuat amb els principals acusats de la trama 'Big Bang'. Una d'elles, com ja se sap, és la cambrera d'un bar del Pas de la Casa (lloc on s'ha desenvolupat tota la trama) i de la qual se l'acusa d'haver posseït un total de 40 grams de substàncies estupefaents, entre les quals figuren cocaïna, haixix i èxtasis.

Un dels testimonis més rellevants que han passat pel tribunal al llarg de la tarda ha sigut el de la filla de la principal inculpada, la qual s'ha mostrat certament emocionada i ressentida en veure la cara de la seva mare a l'altre extrem de la sala. La persona ha comunicat a la jutge que, actualment, resideix a Alemanya i està treballant com a comptable.

A banda d'això, ha manifestat que la seva mare és una "persona vulnerable", tal com també han apuntat diferents testimonis com els seus psicopedagogs a la presó, i que l'ha protegit sempre davant de situacions que ni ella podia comprendre de petita. A més, ha recordat que la seva mare va haver de "treballar en diferents llocs alhora per continuar endavant" i que té "un gran cor pel fet d'haver-ho donat tot a tothom", del qual matisa que s'han "aprofitat d'ella" en haver-se ajuntat amb gent del món del narcotràfic.

D'altre costat, i visiblement afectada per la situació, la filla de la imputada ha confessat a pregunta expressa d'un dels advocats dels acusats que sí que creu que podrà sortir d'aquesta, i que haurà de tornar a casa "al més aviat possible amb els seus per sanar-se del tot", ha conclòs. Una afirmació que coincideix amb el que hores abans havia assegurat un dels psicopedagogs de la cambrera, qui havia vist a la detinguda "molt decaiguda i xafada", definint-la així com una persona "molt reservada". Aquest també ha remarcat que se li va rebaixar la dosi de medicaments perquè ja es troba estabilitzada.

Un altre dels especialistes que fa mesos que treballa amb l'acusada ha afirmat que "ha tingut una millora important" i que se li ha reduït molt el seu risc autolític. Un altre dels treballadors del centre penitenciari ha fet saber que la imputada "va créixer en un entorn desestructurat, havent de consumir substàncies psicotròpiques per tractar la seva depressió".