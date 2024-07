El camí colomenc per Europa

Després de fer èpica i capgirar l'eliminatòria contra l'FC Ballkani, la UE Santa Coloma rebrà demà a les 20.00 hores el Midtjylland, un conjunt ben conegut en cites europees, per jugar l'anada de la segona ronda de la competició. En aquest cas, assolir un nou pas de ronda sembla ser, sobre el paper, molt més complicat que en l'anterior fita, però al futbol mai se sap. El que sí que se sap és el camí europeu que els colomencs tindran pel davant passin o no.

En aquest sentit, aquest matí ha tingut lloc el sorteig de la Champions League per decidir els quadres de tercera ronda, i és que si els de Boris Antón es desfan dels danesos, s'enfrontaran amb el vencedor de l'eliminatòria entre l'hongarès Ferencvárosi Torna Club o el The New Saints FC gal·lès, primer jugant a l'Estadi Nacional i després fora.

En cas de perdre contra el Midtjylland, la UE passaria a jugar la tercera ronda de l'Europa League contra el perdedor de l'eliminatòria entre l'FK Bodø/Glimt noruec i l'FK Daugava Rigas letó. Si per una casualitat també perdessin en aquesta fase, els colomencs accedirien al play-off de la Conference League; és a dir, es trobarien a dos duels de prendre part de la fase de grups de la tercera competició europea més important de clubs.

LA PRÈVIA

La UE és conscient que no parteix ni de bon tros com a favorita en aquesta segona ronda de Champions, però com ha fet en anteriors ocasions «intentarem fer un bon paper», ha esmentat Antón. El tècnic ha apuntat que els seus arriben «il·lusionats i amb ganes per jugar contra un rival d’aquestes característiques». Precisament sobre els danesos, ha esmentat que són un conjunt que juga un estil «molt ofensiu amb laterals molt profunds [...] juga molt bé al futbol». Per a fer-los front, Antón ha assenyalat la importància de ser conscients del context amb el qual es trobaran: «Intentarem aprofitar les transicions quan estiguem enfonsats».

INTER D'ESCALDES

Després del festival de la setmana passada i el seu respectiu pas de ronda, l'Inter d'Escaldes també ha conegut quin podria ser el seu rival en cas de desfer-se de l'AEK d'Atenes: el vencedor de l'eliminatòria entre l'FC Noah armeni i el Sliema Wanderers FC maltès.