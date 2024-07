Tot funciona sense sorpreses

Per alguna cosa són els vigents campions de Dinamarca, i és que un FC Midtjylland sense massa exigència no ha donat opcions a la UE Santa Coloma (0-3) i ha deixat molt encarrilat el pas a la següent ronda de la Champions.

Els primers minuts, però, han sigut amb sorpresa, ja que els locals, lluny del guió esperat, han protagonitzat les primeres ocasions. La inicial ha estat una acció de 'Joaquinete', qui, rebent en profunditat una sacada directa de 'Juan Pe' Navarro i internant-se a l'àrea, s'ha quedat davant el porter rival i ha acabat creuant de més l'esfèric. La segona, amb Marcos Blasco provant amb un xut des de la frontal que no ha vist porteria. Posteriorment, han bufat nous vents i han deixat sobre l'Estadi Nacional el que es preveia, i al minut 12 el guineà Franculino Djú ha fet de córner el primer després de cinc rebots, dues parades i dos pals.

Al cap de 10 minuts, i d'un córner que ha tret Andrés Mohedano, gairebé arriba l'empat després d'un refús en pròpia d'Adam Gabriel per evitar el remat de Christian García, qui Denil Castillo ha salvat sota pals. En la següent acció, a la mitja hora de partit, Victor Bak s'ha marcat sol una gran jugada per la dreta i ha fet una passada de la mort que s'ha empassat la defensa i el porter colomenc perquè Ousmane Diao només hagués d'empunyar la pilota. Abans de tancar la primera meitat, els de Boris Antón han gaudit d'una darrera oportunitat amb Pablo Molina, el millor dels seus, marcant-se una jugada al vèrtex de l'àrea que ha acabat amb un tir creuat que Elías Ólafsson ha aturat.

En la represa, la primera ha estat per a Djú marxant al contraatac i amb el capità tricolor, García, salvant l'ocasió a la frontal. Els minuts han anat passant, fins que al 58 han començat les arribades. El turc Aral Şimşir, el millor del partit, ha rebut una mala passada de la defensa local per provar sort des de fora l'àrea amb un xut que ha sortit fregant el pal. Sense temps perquè els andorrans es refessin, Edward Chilufya n'ha tingut una altra des dels 16 metres que ha llançat per sobre la porteria, i de nou Şimşir, instants després, ha enviat la pilota al travesser.

Presagi del que estava per arribar, abans però, els groc i negre han gaudit d'una arribada de Bilal El Bakkali que Ólafsson ha parat, i a la contra, aquesta vegada sí, Şimşir, amb una jugada molt similar a la seva anterior, ha fet el 0-3 a l'hora de matx. Els d'Antón han volgut gaudir d'alguna arribada, tot i que davant d'una defensa danesa molt fèrria l'aventura se'ls ha complicat massa. Els darrers minuts han estat sense accions destacades per a cap dels dos conjunts, més enllà d'un fluix remat de Franco de Jesús que no ha suposat perill i una nova aturada de Navarro per evitar el quart de la nit.

La tornada tindrà lloc dimecres vinent (19.15 hores) a l'MCH Arena, amb una UE sabent que el camí a la Champions molt segurament està finalitzat, però sent conscient que encara té opcions a l'Europa League i la Conference League.

INTER D'ESCALDES

L'Inter d'Escaldes jugarà demà (20.00 hores) a Atenes contra l'AEK la segona ronda de la Conference League, i si el partit dels colomencs ja era contra un rival complicat, els de Felip Ortiz hauran de comptar amb l'ajuda dels déus de l'Olimp si volen sortir vius de cara el partit de tornada. El grec, vigent campió de la seva lliga nacional, compta amb jugadors de molt renom i nivell, tals com el porter Thomas Strakosha, el defensa Domagoj Vida, els migcampistes Nordin Amrabat i Roberto Pereyra, i amb Ezequiel Ponce i Erik Lamela en atac.