La missió impossible d'un equip "tocat"

Després de la dura desfeta amb maneta contra el Víkingur Reykjavík de la setmana passada, la UE Santa Coloma jugarà demà (20.00 hores) la tornada del play-off de Conference League. Les opcions són mínimes, una missió impossible, però els tricolor volen tancar el seu periple europeu donant una bona imatge. "Venim d'una situació complicada amb un resultat que no va acord amb el rendiment dels nois", ha destacat aquesta tarda Boris Antón després de l'entrenament dels seus jugadors. "L'equip està tocat, però quina millor manera de recompondre'ns que competint demà", ha afegit.

L'objectiu de cara al matx no és cap altre que el de sempre: "Fer un bon paper i demostrar que els equips andorrans, en aquest cas la UE, no estem lluny dels grans equips europeus", ha comentat el tècnic pirenaic, tot i que David Virgili s'ha mostrat molt més optimista esmentant que la fita "és guanyar". A més, l'entrenador ha destacat que a l'anada els d'Arnar Gunnlaugsson els van sorprendre, sobretot a nivell tàctic en la faceta ofensiva. "Tenen un ritme de pilota espectacular, les idees molt clares i generen amb molta facilitat", ha dit al respecte. Doncs, per a fer-los front "hem corregit l'aspecte defensiu, principalment en les centrades laterals, i hem entrenat per intentar aprofitar les nostres transicions".

Antón, d'altra banda, s'ha mostrat molt content pel paper dels seus durant les tres competicions continentals, celebrant que han arribat on cap altre conjunt andorrà ha arribat mai. En afegit, Virgili ha fet una crida a l'afició: "Segur que gaudiran i els necessitem aquí".