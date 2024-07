Govern adaptarà les capacitats pressupostàries per als pisos del Cedre

Hi ha disponibilitat econòmica per part de Govern pel projecte de la construcció de trenta pisos de lloguer assequible al Cedre. Així ho ha exposat el ministre portaveu Guillem Casal a a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. En aquest sentit, cal recordar que l'equip arquitectònic està tancant els últims serrells del projecte, així com l'estudi de la prospecció de l'edifici.

Amb relació a això, Casal ha sigut interrogat aquesta tarda sobre quina era la posició de l'Executiu envers el suport del projecte, així com per solucionar en part el problema d'habitatge que sacseja al país. D'aquesta forma, el ministre portaveu ha explicat que des de Govern "s'adaptaran en la capacitat pressupostària que es disposi" i es notificarà al Comú d'Andorra la Vella sobre la seva quantitat. A més, ha recalcat que ha estat un tema que s'ha posat sobre la taula al Consell de Ministres i que es veurà si es disposa d'un conveni per a la seva materialització.