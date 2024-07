Carine Montaner, absolta en el Cas Costa

Després d'un llarg i tediós procés, la sentència ha arribat: Carine Montaner és absolta dels delictes que se li atribuïen pel Cas Costa. La resolució judicial, que posa fi a una situació d'incertesa per a la política andorrana, ha estat rebuda amb satisfacció per Montaner i el seu grup parlamentari Andorra Endavant. La consellera general ha afirmat que la resolució "és una gran notícia, no només per a mi, sinó pel meu grup parlamentari", ja que Montaner podria haver estat inhabilitada en cas de considerar-se culpable. Segons el document de sentència, el Tribunal Superior de Justícia considera "l'absència d'elements constitutius de delicte de revelació de secrets", un fet que li ha donat la raó i absolució a Montaner.

En relació amb les acusacions sobre la revelació de secrets, Montaner ha defensat la seva innocència, subratllant que "un salari públic és públic", i ha argumentat que aquest salari "ja era publicat quan em va atacar la justícia". A més, ha deixat clar que no té intenció de buscar compensació econòmica: "Jo no reclamaré cap reemborsament advocat al senyor Costa, ni a la Batllia, ni a ningú".

La consellera ha explicat que els testimonis i l'informe de la CASS van demostrar que no hi havia cap base per a les acusacions: "Tots els testimonis van dir que era un abús, hi ha tot el marc jurídic que em protegeix, i després hi ha l'informe de la CASS que diu que va ser un error humà", ha apuntalat, tot indicant que ella estava "acreditada per tenir els fulls del meu grup i em van donar els fulls d'un altre grup. El meu comptable em va advertir de l'error".

Pel que fa a la possibilitat que la Fiscalia recorri la sentència, l'advocat defensor, Alfons Clavera, ha explicat que "des de la notificació d'avui, la Fiscalia té 15 dies per decidir si recorre la sentència". Segons Clavera, els arguments presentats pel TSJ confirmen que no compleixen els elements del delicte de revelació de secrets: "El que diu el Tribunal és que no es compleixen els elements d'un delicte de revelació de secrets. El salari és públic, conceptualment, és a dir, el salari ha de ser conegut i era conegut".

Amb aquesta absolució, Montaner i el seu grup parlamentari poden centrar-se de nou en la seva tasca legislativa, alliberats d'una ombra que ha planat durant mesos sobre la seva activitat política.