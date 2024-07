L'ACA obre les inscripcions del 53è Ral·li d'Andorra Històric

L'ACA CLUB Esportiva, la divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha obert avui el període d'inscripció per al 53è Ral·li d'Andorra Històric, la prova per a vehicles històrics que tindrà lloc els pròxims dies 27 i 28 de setembre. Segons han apuntat en un comunicat i ja es va informar la setmana passada, hi ha disponibles 70 places per a les tres categories, i el termini finalitzarà el dijous 19 de setembre o bé en el moment en què s'arribi a la xifra màxima dels participants admesos.

En el reglament, ja disponible des de fa dies al web de la secció esportiva de l'ACA, s'hi pot trobar tot el que cal saber sobre la prova automobilística, que com s'ha esmentat enguany té tres categories: Regularitat, Regularitat Sport i Velocitat.