Andorra manté l’1% d’IGI en l’oli d’oliva mentre Espanya redueix l’IVA al 0%

En el context de la Unió Europea, Espanya és un dels països que experimenta un estancament en el consum, fet que fa que les llars espanyoles siguin més prudents a l’hora de prendre decisions de compra. Per a productes de primera necessitat, com l’oli d’oliva, l’exempció de l’IVA ajuda a facilitar l’accés dels consumidors i a millorar el funcionament de l’economia.

A Espanya, des d'aquest juliol fins a finals de setembre, s'ha eliminat l'IVA de l'oli d'oliva, aplicant-hi un tipus impositiu del 0%. A partir del darrer trimestre de l'any, l'IVA augmentarà al 2% i arribarà al 4% a partir de 2025. Altres països, com Portugal, han adoptat mesures similars, reduint el seu tipus d’IVA del 6% al 0%. En canvi, Andorra ha decidit mantenir l’IGI que grava l’oli d’oliva en l’1%.

Per El Periòdic

