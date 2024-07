Els veïns d'Ordino, "satisfets" per la no realització de Grifols

Un dia després de fer-se pública la decisió de Grifols de no desenvolupar el centre de recerca immunològica a Ordino i de conèixer la lamentació per part de Govern per la decisió de l’empresa, també surten a la llum les reaccions per part del poble ordinenc. Aquestes han estat pràcticament unànimes, deixant clar a EL PERIÒDI, la seva satisfacció perquè finalment no es construeixi el laboratori, tot i reconèixer que també es podria haver tret quelcom positiu.

Notícia relacionada: El rebuig sepulta el laboratori d'Ordino

És el cas de Simon, veí d’Ordino, qui afirma que tot i que hagués estat un fet positiu en l'àmbit científic, s’hauria d’haver fet amb “una assegurança que en aquells moments no existia”, ha explicat. A més, Simon ha ponderat que “hauríem de ser molt més prudents en un futur, sobretot per les concessions”, deixant clar que “segurament, científicament és una pèrdua, però estic molt content que no s'hagi realitzat”, ha sentenciat.

En la mateixa línia han anat dues veïnes. La primera és treballadora en un comerç del centre i viu davant del terreny on s’anava a construir la infraestructura: “Estem realment satisfets que no es faci perquè justament estic davant i gaudim de la naturalesa i unes fantàstiques vistes de les quals ens privarien”. A part d’aquestes qüestions, la veïna s’ha mostrat preocupada per una possible contaminació: “No soc experta ni molt menys, però ens angoixava bastant el tema ambiental i de contaminació”.

Pel que fa a la segona testimoni, simplement ha declarat que “estava en contra del projecte i em quedo satisfeta sabent que no es farà”. De seguit, un grup de padrins, residents a Ordino des de fa més de 30 anys, han coincidit en la satisfacció de saber que no es construirà cap laboratori, argumentant una qüestió "urbanística i estètica en la parròquia".

D’altra banda, consultant amb altres veïns i comerciants del centre, alguns han reconegut que no estan gaire informats i que, per tant, no poden "donar una opinió al respecte”. D’altres, simplement han mostrat indiferència explicant que no els afectava en res el desenvolupament del laboratori i que ara tampoc els influeix que no es porti a terme.

Així doncs, aquesta disparitat d’opinions destaca la necessitat d'una millor comunicació i informació a la comunitat, la qual podria haver influït en una percepció més equilibrada del projecte i en una major acceptació o rebuig per part dels ciutadans.