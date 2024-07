El tradicional ball de Santa Anna marca una edició memorable

Escaldes-Engordany està en plena celebració de la festa major i aquest divendres ha tingut un dels esdeveniments més característics de la festivitat: el ball de Santa Anna. Com és habitual, l'Esbart Santa Anna ha representat el seu tradicional ball en una edició que, tal com ha explicat la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha barrejat novetat i tradició tenint en compte que la representació s'ha dut a terme en una plaça Santa Anna que aquesta setmana ha posat en funcionament una renovada oficina de turisme i que aquest divendres també s'ha fet un pas més en l'evolució i renovació de la parròquia amb la inauguració de la font monumental del projecte Caldes.



Gili ha posat en relleu que enguany la festa major "està anant bé" i que des del comú s'han percebut "les ganes de festa, de germanor i d'alegria", una alegria que s'ha vist incrementada amb la font artística de Balmaseda. Així mateix, ha reconegut que el ball de Santa Anna "és un dels moments més tradicionals de la parròquia i no pot faltar dins de la programació de la festa major".



En referència a la nova oficina de turisme ubicada a la plaça, la cònsol major ha explicat que ja es troba en ple funcionament i que la idea de la corporació és que s'hi puguin vendre productes d'Andorra, així com afegir-li referències sobre el jazz o la vall del Madriu. Amb tot, l'important és que "ja està oberta i que aquests dies anirem acabant de polir les millores".



En aquest sentit, ha manifestat que la previsió és que l'oficina de turisme estigui permanentment ubicada a Casa Felícia, ja que el comú ha acordat un lloguer de l'espai pels propers quatre anys. "De manera general a nosaltres no ens agraden els lloguers, sinó tenir instal·lacions pròpies, però és veritat que, en aquest cas, Casa Felícia és un espai emblemàtic, és a la plaça Santa Anna, on es balla el ball de Santa Anna, i després d'aquests quatre anys ja es veurà què es voldrà fer", ha afegit.