Resolta una incidència en el servidor de validació de la caducitat dels bitllets de bus amb Mou-te

Una incidència en el servidor de validació dels títols de transport ha impedit el matí d’aquest dilluns refrescar els abonaments caducats i renovar altres títols de transport caducats a l’app Mou-te de FEDA Solucions. L’avaria, que havia començat poc abans de les 09.00 hores, ha estat resolta per part dels tècnics de la plataforma i l’app abans de les 12.30 hores.

La incidència afectava només els títols de transport que s’haguessin caducat abans d’aquest dilluns i que s’haguessin de renovar per continuar-los utilitzant. Per exemple, l’abonament permanent per a residents, el qual s’ha d’anar refrescant cada tres dies, per motius de seguretat, o alguns bitllets senzills encara vigents.

L’equip de FEDA Solucions i els proveïdors externs relacionats amb la plataforma digital de validació dels títols de transport han treballat per resoldre la incidència al més aviat possible. Basant-se en la utilització mitjana d’aquestes dates i el comportament habitual, s’estima que l’afectació hagi estat inferior a la cinquantena de persones. El Departament d’Energia i Transports, per la seva banda, ha facilitat la gratuïtat d’accés al transport públic sense validar el bitllet a les persones que hagin pogut acreditar-ne la titularitat.