Espot assenyala com a responsables de la retirada de Grifols a Dolsa, Montaner i PS

La no realització de Grifols continua donant de si dies després de conèixer-se la decisió final de l’empresa de no construir a Ordino el laboratori. En aquest cas, en el marc de la presentació del Projecte de llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge, el cap de Govern ha estat qüestionat per aquest tema. Espot ha volgut deixar clar que “si no ho hem explicat fins ara és perquè hem intentat fer tots els esforços per reconduir la situació, no era per secretisme, volíem treballar amb discreció”, subratllant que el fet que un projecte anunciat i justificat finalment no es tiri endavant “no genera credibilitat com a país per a futures inversions”.

L’executiu considera que el soroll mediàtic per part de la classe política “ha desagradat molt a la companyia”, explicant que “no els ha agradat que facin ús del seu nom per iniciar debats polítics”. Per aquest motiu, ha demanat autocrítica, mencionant directament a Enric Dolsa i els seus socis circumstancials, referint-se al PS, Carine Montaner i Andorra Endavant.

En darrer lloc, Espot s’ha mostrat decebut per la no realització de Grifols: “Aquest projecte era una realitat, estava a punt de ser materialitzat”, ha afirmat, afegint que com a punt d'autocrítica haurien d’haver estat més valents i haver “posat més la banya i tirar milles", ha sentenciat.