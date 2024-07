Grifols abandona la idea de construir el laboratori P3 a Ordino

L’empresa sanitària mundial Grifols i Govern han acordat no continuar amb el centre de recerca en immunologia previst a la parròquia d'Ordino. La resolució de mutu acord del projecte, que no ha suposat cap cost econòmic associat per al Govern, implica la recuperació per part d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) dels terrenys d’Ordino on es projectava el centre d’investigació per tal que, posteriorment, siguin retornats al Govern.



Grifols ha manifestat que continuarà avançant en el seu treball científic en immunologia a través de la seva xarxa interconnectada de 13 centres de recerca globals existents situats en hubs d'Amèrica del Nord i Europa. No obstant això, la companyia continua mantenint l’interès per desenvolupar projectes futurs a Andorra.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha expressat que "si bé el Govern lamenta haver perdut aquesta oportunitat i no poder avançar amb el centre de recerca en immunologia -i agraïm a Grifols la seva col·laboració durant aquest temps-, Andorra continua compromesa a diversificar encara més la nostra economia amb sectors prioritaris vinculats amb la innovació i la biotecnologia".



Tant el Govern com Grifols han deixat la porta oberta a futures col·laboracions en sanitat. De fet, el Govern destaca la col·laboració positiva iniciada durant la pandèmia amb Grifols quan la companyia va facilitar les proves del virus SARS-CoV-2. "Grifols vol agrair al Govern andorrà i a totes les persones que han donat suport al projecte el seu destacat compromís amb la innovació i la ciència" ha dit el director de Serveis Industrials de Grifols, Daniel Fleta.

