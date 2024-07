Sense èpica però plantant cara (1-0)

El guió ja era complicat, i la UE Santa Coloma no ha pogut tornar a fer l'èpica per capgirar a l'eliminatòria contra l'FC Midtjylland, qui s'ha adjudicat el partit d'avui amb un marcador d'1-0 (4-0 global) per mantenir-se a la Champions League.

Sabent que anotar primers era clau, la UE ha sortit amb tot a la cerca d'un gol, amb una arribada de Youssef El Ghzaoui a l'interior de l'àrea que no ha vist porteria. Tot i voler tenir l'esfèric, a partir dels cinc minuts els de Boris Antón s'han anat veient superats pel rival, qui ha començat a gaudir d'accions en camp contrari, la majoria de les quals han estat refusades per la defensa colomenca.

Els minuts posteriors han estat amb poques arribades per part dels dos conjunts, la més clara per als tricolor amb una internada de 'Joaquinete' que ha acabat amb una centrada refusada per Jonas Lössl, i una acció individual del mateix jugador desfent-se de la seva marca i provant sort des del vèrtex de l'àrea, tot i que l'acció també ha acabat en mans del porter danès. Entre anades i vingudes, la primera meitat s'ha tancat amb l'empat sense dianes al lluminós.

A la tornada dels vestidors les coses s'han complicat més per als andorrans amb l'expulsió de Pablo Lluch (48') després de veure la segona groga. Tot i això, no han abaixat els braços i han continuat jugant de tu a tu. Els de Thomas Thomasberg, amb superioritat numèrica, s'han vist amb més accions, tot i que fins al minut 60 cap d'elles ha tingut perill. Els d'Antón també han gaudit d'oportunitats, amb 'Joaquinete' novament com a protagonista fent un xut que Lössl ha parat.

Els locals, en els 20 minuts finals, han tornat a ser molt contundents a dalt, aquesta vegada sí amb oportunitats que a poc s'han quedat de convertir-se, fos per la defensa pirenaica, les bones actuacions d'Álex Ruiz o perquè han enviat l'esfèric directe fora. Finalment, l'1-0 no s'ha fet esperar gràcies a Darío Osorio, qui assistit per Franculino Djú ha fet un autèntic golàs des de fora l'àrea col·locant la pilota per l'escaire. Els danesos han seguit atacant, però el matx s'ha tancat amb el resultat per la mínima.

Amb l'eliminació, els del Principat continuaran el camí europeu a la tercera ronda de l'Europa League. Ho faran contra l'FK Daugava Rigas letó, conjunt que també ha caigut en Champions, contra l'FK Bodø/Glimt noruec. L'anada serà dijous vinent al Nacional. En cas de perdre en aquesta fase, els colomencs accediran al play-off de la Conference League; és a dir, es trobaran a dos duels de prendre part de la fase de grups de la tercera competició europea més important de clubs.