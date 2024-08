Opinions dividides sobre l'Acord: la majoria d'andorrans reconeixen falta d'informació

Gairebé el mateix percentatge d'andorrans creuen que l'Acord d'Associació entre Andorra i la Unió Europea serà favorable pel país (41%), com els que pensen no (39%). Així ho indiquen les dades de l'última enquesta política facilitades avui pel grup de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, i traslladades pel director, Joan Micó. En un apartat diferent a l'estrictament polític s'ha exposat quina era la percepció dels andorrans i els residents estrangers pel que fa a una vinculació del Principat amb la UE.

A tall de recapitulació, el més destacat que ha brindat l'exposició de Micó ha sigut que enguany, és pràcticament el 90% dels habitants andorrans que saben o han sentit parlar sobre l'Acord d'associació, ja que fa sis anys era només el 60% dels mateixos que tinguessin constància. D'altra banda, en el cas dels residents sense nacionalitat del Principat, gairebé el 80% d'ells han sentit a parlar de la negociació, mentre que un 22% el desconeix en l'actualitat. També coincideixen ambdós grups, amb el 38%, que Govern ha comunicat de manera "regular" els aspectes de l'acord a la ciutadania.

Quant als aspectes de l'acord que poden influir positivament pel país, val a dir que la majoria dels andorrans no ho tenen clar (24%), remarcant que els hi falta més informació, i amb un altre 14% que afirmen que no tindrà gran incidència. D'entre els punts que es veurien afavorits, la majoria dels enquestats creu que seria un avantatge pel que fa a la lliure circulació de persones, mobilitat de treballadors i facilitats per viatjar (12%), seguit per l'obertura econòmica, circulació de mercaderies i inversió estrangera (11,5%) i per un àmbit econòmic (8,9%).

Resulta curiós, per contra, que el principal inconvenient que veu la gent del país és precisament l'apartat de la lliure circulació de persones, amb un 34% en el cas dels andorrans i un 27% dels estrangers. Entrant en detall, en el cas dels nacionalitzats al Principat, opinen que serà beneficiós per a les relacions institucionals (72%), pel tracte als andorrans a l'exterior (71%) i per les oportunitats als joves (66%). Altrament, pensen que serà negatiu per a la política migratòria (56%) i per a la sobirania del país (53,7%).

Seguint en l'anàlisi de l'enquesta del pacte d'associació, és interessant ressaltar que tant andorrans com no andorrans creuen que tindrà un impacte "molt gran o bastant gran" aquest tractat en la vida de la població (77 i 63,5% respectivament). A banda d'això, també s'expressa que la majoria d'habitants sostenen que s'hauria de continuar mantenint els acords actuals amb la Unió Europea i no canviar el tipus de relació amb el 35%. Resulta significatiu, a més, que pels andorrans sigui pràcticament igual la diferència d'entre els que veuen l'acord com una bona notícia pel país (41%) com els que no (39%), amb un 8% d'indiferència.

Finalment, durant la roda de preguntes, se li ha demanat al director sociològic de l'AR+I si la seguretat al país seria un dels aspectes que es posarien més en perill amb la signatura del text definitiu, al que aquest ha afirmat que si, afegint que "s'haurà de fer pedagogia per veure qui està a favor o en contra per demostrar si és o no una realitat".