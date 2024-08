Doria cau a quarts i s’acomiada

El somni medallístic de Monica Doria i de tot Andorra s’ha quedat en això, en un somni – almenys per aquest any –, després que la palista hagi caigut a quarts de final de caiac-cross, quedant-se també sense opcions de diploma olímpic. La seva eliminatòria ja era prou complicada, ja que ha compartit sortida amb la britànica Kimberly Woods (guanyadora), la suïssa Alena Marx (segona) i la nord-americana Evy Leibfarth. En aquest sentit, l’andorrana, qui «he lluitat tot el que havia de lluitar», no ha protagonitzat una bona sortida i després se li ha complicat molt atrapar les seves rivals, quedant-se a la porta dos i perdent ja qualsevol possibilitat de quedar entre les dues millors per accedir a les semifinals.

Tot i això, la tricolor clou la cita amb diploma olímpic gràcies a una sisena plaça en canoa, el millor resultat mai assolit per Andorra en uns Jocs Olímpics.