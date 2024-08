La Purito comptarà amb més de 2.000 participants

La Purito, la marxa cicloturista que organitza l'exciclista professional i resident Joaquim 'Purito' Rodríguez, arriba aquest cap de setmana a la seva vuitena edició. La presentació oficial de la cita es va fer a finals de juny, però la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest matí la darrera roda de premsa abans de donar el tret de sortida a la prova, en la qual l'organitzador ha assenyalat que la xifra final de participants s'enfila als 2.045, una dada que supera el topall inicialment marcat de 2.000 dorsals.

Entrant al detall, els espanyols encapçalen la llista de nacionalitats amb 1.724 participants (84%), juntament amb els andorrans (212) i els francesos (55). Cal apuntar que en total hi prenen part ciclistes de 18 països diferents, entre els quals destaquen els Estats Units, els Emirats Àrabs, Qatar, Colòmbia i Costa Rica. Precisament d'aquests dos darrers, l'organització n'ha convidat en els dos últims anys: "El passat vam portar una trentena de colombians perquè coneguessin el país, i enguany vindran 24 costa-riquenys", ha apuntat 'Purito'.

Tot i que són xifres estables respecte a l'edició 2023, es queden molt per sota de les aconseguides l'any 2019, on va haver-hi uns 2.800 participants. Amb tot, l'exciclista ha destacat que prefereixen establir el topall d'inscripcions al voltant de les 2.200, ja que "patíem pels voluntaris, així com pels avituallaments a les zones de descans". "Estem dins de les xifres ideals", ha confirmat, i cal incidir que, finalment, s'han hagut d'ampliar les inscripcions per alta demanda, informa l'ANA.

Com ja es va apuntar, el convidat d'aquesta edició és Óscar Freire, tri-campió del món de Ciclisme en Ruta (1999, 2001 i 2004), juntament amb el seu fill Marcos, qui comença a despuntar en aquest esport. Amb ells, també participaran diversos pilots de motociclisme com Aleix Espargaró, Jorge Martín, Pedro Acosta o Marcos Ramírez, així com el nacional Joan Verdú, entre altres.

Pel que fa al calendari, el dissabte a Sant Julià de Lòria, a partir de les 10.00 hores, es farà l'entrega de dorsals, amb el brífing i la fira de la bicicleta, mentre que a Encamp tindrà lloc, de 10.00 a 12.00 hores, la Purito Kids, la qual comptarà amb un centenar d'infants. L'endemà, la parròquia laurediana acollirà les sortides de les diferents distàncies (115, 80 i 30 quilòmetres) a les 08.00 i a les 08.20 hores, recorreguts que finalitzaran a Encamp amb la Pasta Party.

Durant la sessió d'avui també ha participat el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, qui ha esmentat que la prova, "plenament consolidada", permet posicionar la parròquia com a referent ciclista "al Pirineu i arreu". "Estic segur que aquesta edició respondrà a les expectatives dels participants", ha finalitzat el cònsol.