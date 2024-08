Mònica Doria ja té a les seves mans el diploma olímpic que va assolir amb la sisena posició en canoa en aquests Jocs Olímpics de París. La palista l'ha rebut per part del president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, durant la jornada d'avui. Cal recordar que aquest ha estat el primer diploma olímpic de la història del Principat.

Per Pol Forcada Quevedo

