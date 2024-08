La Coordinadora per l'Habitatge rep més de 40 queixes de situacions d’abusos com la 'trampa del fill'

La Coordinadora per l'Habitatge ha rebut més de 40 queixes en els darrers dos mesos referents a la 'trampa del fill', la qual consisteix en el fet que el propietari al·lega falsament que necessita l’immoble per un familiar directe i d’aquesta manera recupera pisos que estaven llogats. A més, les demandes també informaven d’altres conflictes com per exemple “abusos que se'n deriven d'un pis que es posa a la venda a tercers i després ve el conflicte amb el llogater perquè resulta que el nou inquilí en vol fer un ús propi”, ha explicat Joan Ramon Crespo, portaveu de la plataforma a EL PERIÒDIC.

Així doncs, Crespo ha aclarit que encara estan entrant les queixes i no les tenen separades per fer una diferenciació clara. De fet, fins al setembre no es tancaran, deixant encara l’agost per rebre les queixes a través dels diferents canals i d’una enquesta que es publicarà aviat a les xarxes socials on els residents podran dir la seva de forma anònima o pública. Una vegada recollida tota la informació emetran una valoració més concreta en una assemblea programada pel mes que ve.

La llei Òmnibus, "una tàctica per guanyar temps"

En referència a la llei Òmnibus, des de la plataforma expliquen que encara estan llegint-la i analitzant-la, ja que “volem tenir-la ben revisada”. Tot i que el que han consultat fins al moment “ens sembla, com tot el que fa Govern, anar fent passar el temps, però realment solucions immediates no n'hi ha”, ha afirmat Crespo detallant que “tot el que fan és a mitjà o llarg termini. No hi ha res que ara mateix ajudi a la gent que no arriba a final de mes per haver de pagar un lloguer desorbitat, en aquest sentit no hi ha res de nou". Des de la coordinadora consideren que la primera solució l'ha de fer Govern i passa per “un control davant aquestes anomalies”.