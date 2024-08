Millor del que podia haver estat

Al cap i a la fi, la UE Santa Coloma ja s'esperava un partit complicat, i tot i tenir les seves, les quals no han materialitzat, l’FK Daugava Rigas s'ha endut el triomf (0-2) de l'anada de la tercera ronda d'Europa League.

Els 10 primers minuts han passat sense pena ni glòria, sense cap acció destacada per a cap dels dos conjunts, i no ha estat fins al 13' quan s'ha obert el marcador. Jānis Ikaunieks, qui ja coneix l'Estadi Nacional després d'alguna participació amb la selecció letona, ha rematat amb el genoll, sol davant porta, una passada que li ha entregat Ismael Diamonde des de la línia de fons. Posteriorment, oportunitat colomenca, amb una pilota a la frontal que recupera Miguel López per propinar un fluix xut que acaba en mans del camerunès Fabrice Ondoa.

Al minut 26 i d'un contraatac, David Virgili s'ha anat internant en camp contrari fins a arribar al vèrtex de l'àrea per provar sort amb un tir creuat que ha sortit lluny del segon pal. Aquests han estat els minuts de més superioritat local, almenys amb pilota, tot i que sense concretar res més enllà de mig camp, a banda d'un tir de Franco de Jesús que ha refusat la defensa letona.

Poc ha durat el bon fer dels de Boris Antón, quan després d'una bona jugada col·lectiva per la banda esquerra, Victor Osuagwu ha rebut a l'exterior de l'àrea per creuar un xut, per tot l'escaire, impossible per a Álex Ruiz. Era el minut 37. Abans de tancar la primera meitat, els visitants, de la mà altra vegada d'Ikaunieks i un potent llançament des de la frontal, han tornat a crear perill amb una acció que el porter tricolor ha aturat.

Ja en la represa, la primera ha tornat a ser per als de Viktors Morozs amb un remat d'Osuagwu que ha sortit lluny dels tres pals. Per unes possibles mans de Chete González, l'àrbitre ha anat a revisar al VAR la jugada per acabar xiulant el tir des dels 11 metres. L'encarregat ha estat Ikaunieks, enviant la pilota molt per sobre de la porteria. El perill visitant no s'ha aturat, i al 55' i després d'un contraatac marcat per Diamonde, Osuagwu ha rebut a la frontal per encanonar un tir directament fora, el mateix que ha fet precisament després el mateix Diamonde després de rebre sol dins l'àrea.

Andrés Mohedano ha intentat retallar distàncies a l'hora de partit amb un xut que no ha suposat perill per Ondoa, i sobre ell mateix Stefan Panić ha provocat penal, el qual després de la revisió del videoarbitratge s'ha decretat fora l'àrea. El mateix jugador espanyol s'ha encarregat del llançament, que ha sortit molt a prop del pal. A 15 minuts pel final, l'FK Daugava Rigas ha tornat a perdonar amb un remat de cap de Žiga Lipušček qui, tot sol a l'àrea petita, ha enviat l'esfèric fora. Cinc minuts més tard, Ruiz ha sortit a lluir-se per aturar sota pals una rematada d'Adam Marhiev que hagués suposat el tercer de la tarda.

Abans del xiulet final, Bilal El Bakkali ha gaudit d'una falta a la frontal que ha enviat directe a les mans del porter rival. Amb el 0-2 al lluminós la UE encara pot confiar a repetir l'èpica, com va fer a primera ronda de la Champions League contra l’FC Ballkani, en el duel de tornada de dimecres vinent (18.00 hores) al LNK Sporta Parks.