Antón: "Ens queda intentar l'èpica, una vegada més"

Amb la desfeta ahir a casa per 0-2, a la UE Santa Coloma només li resta "intentar l'èpica una vegada més" de cara a la tornada de dimecres vinent contra l'FK Daugava Rigas, com ja va fer contra l'FC Ballkani a primera ronda de Champions League. Així ho va definir Boris Antón després del matx, assenyalant la dificultat de la fita perquè "això és Europa".

L'entrenador colomenc va reconèixer que "no hem sortit amb l'agressivitat o atenció" que requereix un duel d'aquestes característiques, i "ho hem pagat". El guió va ser l'esperat, però als letons, perdonant moltes oportunitats, els va servir un parell de gols, davant uns tricolor que no van materialitzar les seves accions. El penal fallat pels de Viktors Morozs al minut 50 va ser un punt d'inflexió per a la UE: "Ens ha donat una mica d'il·lusió i ho hem intentat fins al final", va esmentar Antón, apuntant que no hi ha una altra opció que capgirar l'eliminatòria al LNK Sporta Parks, tot i que "les opcions són molt mínimes". Doncs, els groc i negre hauran d'obrar el miracle dimecres vinent per mantenir-se a l'Europa League, sinó, passaran al play-off de Conference contra el vencedor entre el Víkingur Reykjavík islandès i l'FC Flora Tallinn estonià.

Per la seva part, Álex Ruiz va concretar que a la tornada "pensarem en el que vam fer a Kosovo i a aprendre del que ha passat durant el partit, sobretot la primera meitat. No tenim res a perdre". Va agafar el relleu al seu míster per recordar que en aquesta competició "qualsevol detall o error et castiga", posteriorment afegint que van reaccionar un pèl tard tot i que "hem demostrat que podem lluitar de tu a tu contra ells". "Allà anirem a mort", va completar.

Envers els rivals d'ahir, l'entrenador andorrà va comentar que són un conjunt "molt sòlid amb les idees molt clares" i que es van sentir molt còmodes tant en atac com en defensa. Cal recordar que són els vigents campions de Letònia i actualment encapçalen la classificació de la Virslīga després de 24 jornades jugades.