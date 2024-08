Les xarxes socials critiquen les mesures per l'habitatge a preu assequible

Govern ha fet públic un vídeo en el qual la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat que les primeres unitats dels 500 habitatges del parc públic s'adjudicaran aviat. Una xifra que Govern espera incrementar a 1.500 pisos gràcies al projecte de Llei Òmnibus: “Pretenem motivar als propietaris perquè de manera voluntària posin al mercat els pisos que sense causa que ho justifiqui portin més de dos anys buits, o que ens els cedeixin l’ús a Govern a canvi d’un preu just i garantit per poder-los llogar a preu assequible a les famílies que n’acreditin la necessitat”, ha explicat Marsol. La mencionada publicació no ha tingut bona rebuda a les diferents xarxes socials, ja que els comentaris dels usuaris, en principi residents al país, reclamen dues coses en línies generals: conèixer el suposat preu assequible i limitar el preu del metre quadrat.

D’altra banda, cal recordar que des de la Coordinadora per l'Habitatge estan llegint i analitzant la Llei Òmnibus, la qual fins al moment consideren una mesura per “anar fent passar el temps, però realment solucions immediates no n'hi ha”, va afirmar Joan Ramon Crespo, portaveu de la plataforma, en declaracions a EL PERIÒDIC.