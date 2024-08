Preocupació a Andorra per l'expansió de la llengua blava a França

La malaltia de la llengua blava comença a portar cua al Principat, si bé no pels casos d'afectacions -els quals les autoritats mantenen que no hi ha "cap risc"-, sinó per la ràpida transmissió i mortalitat que està tenint als territoris veïns. Ahir durant la benedicció del bestiar, el president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, va esmentar que la cabana d'Andorra és similar a la de l'any anterior i que aquesta està molt sana, almenys de moment, tot i que en zones com la Cerdanya francesa molts corders s'estan morint per aquesta afecció. En aquest sentit, Cabanes ha apuntat avui, demanat per aquest mitjà, que cal prudència envers la malaltia i la seva afectació.

Doncs, el president de la Federació de Caça i Pesca ha indicat que les recomanacions que han fet fins al moment per fer front a la situació és sobretot la vigilància: "Vigilància absoluta, també per part del Cos de Banders". "Cal continuar fent els comptatges com els fan i continuar observant els ramats per veure si hi ha alguna cosa", ha completat Cabanes, tot recordant que la llengua blava sembla ser bastant letal perquè quan un animal l'agafa "mor fulminat si no està vacunat". "A Andorra hem de fer els deures com els hem fet sempre i encreuar els dits perquè no ens afecti", ha asserit.

Com s'ha esmentat, en territori francès estan havent-hi moltes morts, amb un 50% de corders afectats. El motiu és perquè a França no s'està vacunant, un fet que comença a preocupar en territori andorrà. "Ells no tenen potestat per obligar a vacunar els animals que pugen a la muntanya [...] Sembla ser que la llengua blava es transmet pels mosquits, això pot ser una hecatombe brutal", ha assenyalat Cabanes, celebrant que a Andorra s'han fet totes les vacunes necessàries i que, per la qual cosa, "som un país d'excel·lència i de prevenció".

Com s'ha indicat, en relació amb això, al Principat ja s'han implementat mesures. És el cas d'Ordino, on seguint les recomanacions sanitàries es va consensuar una primera vacunació el diumenge passat per injectar la primera dosi per a tots els bovins, els quals necessitaran una segona inoculació que es farà la primera setmana del setembre, entre 21 i 25 dies després.

És important esmentar que ara per ara al país "no hem detectat res" i que es resta a l'espera de vigilància, tot i que en cas de detectar casos s'haurà de limitar la caça, una mesura que Cabanes veu amb bons ulls. Aquesta acció, de fet, ja s'ha dut a terme en anteriors epidèmies com va ser fa aproximadament 10 anys amb els pestivirus. "Vam estar un període sense caçar, o caçant menys, fins que es recupera la cabana", ha explicat.