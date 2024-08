La Coordinadora posa de manifest les mancances de la llei Òmnibus

La Coordinadora per un Habitatge Digne, a través de les seves xarxes socials, ha tornat a posar de manifest les mancances de la llei Òmnibus després que Govern fes públic ahir un vídeo en el qual la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, anunciés que les primeres unitats dels 500 habitatges del parc públic s'adjudicaran aviat i que s'espera incrementar fins a 1.500 pisos gràcies al projecte de Llei.

Segons la plataforma, la llei Òmnibus compta actualment amb diverses inconsistències i retòriques, com per exemple la relativa a la inversió estrangera. Tal com indiquen, l'Executiu "té una fixació" amb aquesta qüestió, però no valora el seu efecte primari: l'especulació. "És segurament en quantitat, però no en qualitat, ja que l'ús extractiu de l'habitatge es canvia", afirmen, tot recalcant que la voluntat és fer creure a la ciutadania que qualsevol solució "mitjanament diferent" és allò que no s'hauria de desitjar: "Nosaltres defensem el contrari, s'ha d'anar fins al fons del problema".

Per altra banda, des de la Coordinadora manifesten que el projecte de Llei posa el focus en la migració, la qual cosa porta a una lateralització del conflicte: "L'enemic és el migrant amb qui competeixo i no l'especulador que en fa de l'habitatge un privilegi i no un dret", apunten a la publicació esmentada, posant en relleu que és cert que el creixement sostenible és sensible, però recalcant que la migració per si sola "no causa la pujada de preus que li volen atribuir".

A més, la plataforma també troba a faltar que el projecte de Llei tracti la qüestió de les trampes i els abusos en els lloguers, emfatitzant que "al contrari, els treu del seu marc". I és que segons afirmen, cada cop són més les demandes i consultes per aquesta mena de casos, així com experiències, que els arriben tant a ells com a l'Institut Nacional de l'Habitatge, sent més de dos terços de la població andorrana la que es troba en una situació de sobrecàrrega per pagar el lloguer. "A través de l’enquesta que estem realitzant, els informants que tenim i els nostres membres, podem afirmar amb certesa més de 40 casos de trampes i abusos", destaquen. Així i tot, des de la Coordinadora esmenten que encara es troben en una part "molt primitiva" de les dades.

Finalment, la publicació tanca amb un últim text en què afirmen que tot i lamentar "la falta de compromís per part dels nostres polítics", vigilaran de prop com evoluciona tant el projecte de Llei com la qüestió de l'habitatge al país en termes generals. "Amb la intenció de continuar sent una eina d’expressió i control dels afectats per l’habitatge, animem a completar l’enquesta als afectats", finalitzen, tot remarcant també la voluntat de compartir experiències viscudes i també "la ràbia cap aquest sistema que ens expulsa de les nostres cases, però ens fa continuar lluitant, tot i el fum que ens pretenen vendre".