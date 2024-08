Arriba en el seu millor moment per un projecte il·lusionant

L'FC Andorra ha presentat aquesta tarda a la seva darrera incorporació, el davanter Luismi Redondo, qui ha arribat procedent de l'Antequera per un import (la seva clàusula de rescissió) de 70.000 euros i s'ha mostrat molt content per la seva arribada al Principat. "Tinc moltes ganes de començar, és un projecte molt il·lusionant, amb uns objectius clars i per continuar creixent", ha esmentat el jugador.

L'extremeny ve de fer una gran temporada amb el conjunt verd-i-blanc, marcant 13 dianes a Primera RFEF, i ha signat amb els tricolor per tres cursos. En aquest sentit, ha reconegut que pot ser que arribi a Andorra en el millor moment de la seva carrera. Demanat amb què pot ajudar, Redondo ha apuntat que pot aportar compromís i treball: "Sobretot en ajudar a donar el màxim, sigui amb gols o assistències".

L'atacant ja sap el que és la 1a RFEF, de fet, l'any passat hi va prendre part i va ser un dels més destacats: "És una competició molt dura en la qual qualsevol conjunt et competeix". Per això, "cal exigir-se el màxim cada dia per assolir els objectius", ha finalitzat.