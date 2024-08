Reforçada la vigilància per la verola del mico arran del comunicat de l’OMS

L’OMS ha declarat aquesta setmana l’Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional (ESPII) pel brot d’mpox (coneguda anteriorment com a verola del mico) a l’Àfrica. Aquesta declaració comporta el compromís per part dels països adherits al Reglament Sanitari Internacional impulsar mesures que previnguin l’expansió del virus a altres entorns.

Actualment, a Andorra no s’ha registrat cap cas ni sospita de la malaltia. Tot i això, les autoritats sanitàries mantenen el seguiment constant i s’ha actualitzat la informació als professionals sanitaris perquè puguin prendre les mesures escaients en cas que es detecti algun cas o sospita.

Recomanacions per a la població general

Es recomana a les persones que hagin de viatjar a un país en el qual hi ha circulació viral actualment que prenguin les mesures preventives adequades, com són evitar el contacte amb animals salvatges, evitar el contacte estret amb persones malaltes i no compartir roba o altres utensilis. Per a més informació, abans de viatjar es recomana contactar amb el Servei d’Atenció al Viatger o amb el 116.

En cas de fer menys de 30 dies de la tornada d’un país amb circulació del virus d'mpox o d’haver estat en contacte amb un cas i presentar símptomes compatibles amb la malaltia, cal fer ús de la mascareta, cobrir les lesions, aïllar-se a casa, contactar amb el 116 perquè en faci la valoració i seguir les seves indicacions. Actualment, a Andorra la recomanació de la vacunació es limita a les persones amb alt risc d'infecció.