No n'hi ha dos sense tres

La d'avui ha estat la primera part de la darrera escletxa de la UE Santa Coloma d’accedir a la fase de grups d’una competició europea. Doncs, l’anada del play-off de la ronda prèvia de la Conference League ha acabat com era previst, amb triomf del Víkingur Reykjavík per 5-0.

L'escaleta ha estat la marcada. Des dels primers minuts han estat els locals els qui han gaudit de més pilota i de les primeres arribades, cap d'elles, exceptuant una de Valdimar Þór Ingimundarson, amb perill. La més clara dels primers 15 minuts ha estat un tir creuat des de l'interior de l'àrea d'Ari Sigurpálsson que Álex Ruiz, amb una estirada perfecta, ha refusat a córner.

Sense canvi de dinàmica, els islandesos han continuat dominant, tot i que sense cap acció destacada a porteria contrària. El primer xut colomenc ha tingut lloc amb un tir de fora l'àrea de Youssef El Ghazoui, qui ha rebut un refús i ha engaltat directe la pilota per sobre el travesser. Era el minut 28. En la jugada posterior, el primer de la nit, quan d'una bona jugada combinativa per l'esquerra Sigurpálsson ha fet una centrada per baix al segon pal que Nikolaj Hansen ha rematat tot sol.

Una bona anticipada de Christian García, al primer pal, ha evitat una oportunitat clara per als locals per fer la segona diana, en una ocasió que ha acabat a córner. Digne d'adjectivar-ho com a miracle, els d'Arnar Gunnlaugsson han errat un parell d'accions claríssimes per arribar al possible 2-0 (45'). Abans, ha tingut lloc un penal provocat pel mateix García, qui ha acabat expulsat, sobre Hansen. L'encarregat de llançar-lo ha estat Aron Elís Þrándarson, tot i que Ruiz, de nou magnífic sota pals, l'ha aturat.

A la tornada dels vestidors, la inferioritat numèrica dels andorrans s'ha fet notar i el setge local ha incrementat. Així, al minut 50 i després d'una molt bona doble parada de Ruiz, l'esfèric ha topat de rebot amb el braç de 'Chus' Rubio i s'ha xiulat penal. Aquesta vegada l'ha tirat Ingimundarson per fer el gol. Com diuen que mai n'hi ha dos sense tres, al 62' s'ha tornat a xiular penal a favor del Víkingur per mans d'El Ghazoui. Ingimundarson ha volgut repetir la fita, però aquesta vegada ha enviat la pilota als núvols. De totes maneres, els atacs islandesos no han cessat, i al 64' Gunnar Vatnhamar ha fet el tercer després de rebre sol al segon pal un esfèric que no s'ha refusat.

La quarta diana no s'ha fet esperar (75'), amb una centrada per sobre la defensa que Ingimundarson ha rematat de primeres al fons de la xarxa. Els de Gunnlaugsson no han aixecat el peu de l'accelerador, fins i tot el davanter n'ha rematat una al pal, i no ha estat fins al darrer minut que ha arribat la maneta, obra d'Hansen.

Dijous vinent tindrà lloc la tornada (20.00 hores) a l'Estadi Nacional, on una UE gairebé ni es permet somiar en repetir l'èpica de la qual tant s'ha parlat durant el seu periple europeu.